На Западе жестко оценили переговоры Зеленского и Трампа

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала ощущение дежавю, пишет UnHerd."И вновь встрече главы киевского режима с американской стороной предшествовал телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся всего несколькими часами ранее. И снова Трамп и Зеленский консультировались с европейскими лидерами. И снова Зеленский уехал практически ни с чем", — отметил автор публикации.Также в материале подробно разбираются слабые стороны обсуждаемого мирного плана из 20 пунктов. В частности, подчеркивается, что идея сохранения численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек одновременно является красной линией для Москвы и нереалистичным обещанием, поскольку у Киева нет ни финансов, ни людских ресурсов.Отдельно критикуется возможное размещение европейских войск на территории Украины.Переговоры во ФлоридеНакануне Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.

