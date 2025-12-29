https://1prime.ru/20251229/vstrecha-866057655.html
На Западе жестко оценили переговоры Зеленского и Трампа
На Западе жестко оценили переговоры Зеленского и Трампа - 29.12.2025, ПРАЙМ
На Западе жестко оценили переговоры Зеленского и Трампа
Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала ощущение дежавю, пишет UnHerd. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:16+0300
2025-12-29T23:16+0300
2025-12-29T23:16+0300
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
всу
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f8192cda506d8bd22910c402641005f.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Четвертая за год встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвала ощущение дежавю, пишет UnHerd."И вновь встрече главы киевского режима с американской стороной предшествовал телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся всего несколькими часами ранее. И снова Трамп и Зеленский консультировались с европейскими лидерами. И снова Зеленский уехал практически ни с чем", — отметил автор публикации.Также в материале подробно разбираются слабые стороны обсуждаемого мирного плана из 20 пунктов. В частности, подчеркивается, что идея сохранения численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек одновременно является красной линией для Москвы и нереалистичным обещанием, поскольку у Киева нет ни финансов, ни людских ресурсов.Отдельно критикуется возможное размещение европейских войск на территории Украины.Переговоры во ФлоридеНакануне Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
https://1prime.ru/20251229/popytka-866057337.html
https://1prime.ru/20251229/tramp-866055637.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_23482fe114a50f1f06125d948f6999ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, всу, владимир путин
В мире, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ, Владимир Путин
На Западе жестко оценили переговоры Зеленского и Трампа
UnHerd: встреча Зеленского и Трампа во Флориде вызвала дежавю