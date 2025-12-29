https://1prime.ru/20251229/vsu-866016697.html

ВСУ перебросили в Сумскую область батальон теробороны

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. ВСУ перебросили с донецкого направления в Сумскую область батальон теробороны, печально известный массовым дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В октябре 2024 украинские СМИ сообщали, что около 100 военнослужащих 187-го батальона дезертировали с позиций в Донбассе. "В Сумскую область с донецкого направления переброшен 187-й батальон 123-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал собеседник агентства. По его данным, военнослужащие батальона будут задействованы в составе штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.

