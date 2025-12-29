https://1prime.ru/20251229/vsu-866051092.html
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры - 29.12.2025, ПРАЙМ
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:51+0300
2025-12-29T18:51+0300
2025-12-29T18:51+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Конечно, то, что произошло сегодня, - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира", - сказал он журналистам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
