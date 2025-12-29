Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/vsu-866051092.html
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры - 29.12.2025, ПРАЙМ
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:51+0300
2025-12-29T18:51+0300
россия
общество
рф
новгородская область
сша
сергей лавров
владимир путин
александр грушко
https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_20640b499391ca466f855d460e805248.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Конечно, то, что произошло сегодня, - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира", - сказал он журналистам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
https://1prime.ru/20251229/indeks-866049855.html
рф
новгородская область
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_693d5ddf5a4f65ea133920805b78f05f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, новгородская область, сша, сергей лавров, владимир путин, александр грушко
РОССИЯ, Общество , РФ, Новгородская область, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Александр Грушко
18:51 29.12.2025
 
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры

Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговорный процесс

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Александр Грушко. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Конечно, то, что произошло сегодня, - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира", - сказал он журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Рынок акций перешел к снижению на заявлениях об атаке на резиденцию Путина
18:33
 
РОССИЯОбществоРФНовгородская областьСШАСергей ЛавровВладимир ПутинАлександр Грушко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала