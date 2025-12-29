https://1prime.ru/20251229/vsu-866051092.html

Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры

Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры - 29.12.2025, ПРАЙМ

Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры

Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T18:51+0300

2025-12-29T18:51+0300

2025-12-29T18:51+0300

россия

общество

рф

новгородская область

сша

сергей лавров

владимир путин

александр грушко

https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_20640b499391ca466f855d460e805248.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Конечно, то, что произошло сегодня, - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира", - сказал он журналистам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.

https://1prime.ru/20251229/indeks-866049855.html

рф

новгородская область

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, новгородская область, сша, сергей лавров, владимир путин, александр грушко