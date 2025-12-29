Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/vtb-866034808.html
Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка
Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка - 29.12.2025, ПРАЙМ
Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка
Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 2,7 тысячи жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T13:27+0300
2025-12-29T13:27+0300
банки
технологии
финансы
москва
приморский край
downdetector
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 2,7 тысячи жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сайта - 33%, работу сервиса - 30%, мобильного приложения - 25%. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Приморского края.
https://1prime.ru/20251216/rossiya-865612835.html
москва
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, технологии, финансы, москва, приморский край, downdetector, втб
Банки, Технологии, Финансы, МОСКВА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Downdetector, ВТБ
13:27 29.12.2025
 
Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка

Downdetector: пользователи ВТБ пожаловались на сбои в работе сервисов банка

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Логотип ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 2,7 тысячи жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сайта - 33%, работу сервиса - 30%, мобильного приложения - 25%.
Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Приморского края.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
В работе умных устройств "Яндекса" произошел сбой
16 декабря, 18:06
 
БанкиТехнологииФинансыМОСКВАПРИМОРСКИЙ КРАЙDowndetectorВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала