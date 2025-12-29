Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка

https://1prime.ru/20251229/vtb-866034808.html

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 2,7 тысячи жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сайта - 33%, работу сервиса - 30%, мобильного приложения - 25%. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Приморского края.

