Пользователи ВТБ столкнулись со сбоями в работе сервисов банка
2025-12-29T13:27+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 2,7 тысячи жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сайта - 33%, работу сервиса - 30%, мобильного приложения - 25%. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Приморского края.
