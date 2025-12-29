https://1prime.ru/20251229/vtb-866041590.html
ВТБ сообщил об устранении неполадок в работе сервисов
Все системы ВТБ в настоящий момент работают штатно, неполадки устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:21+0300
финансы
банки
втб
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все системы ВТБ в настоящий момент работают штатно, неполадки устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ Онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства", - говорится в сообщении. "Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро. Удобство и безопасность наших сервисов – приоритет для ВТБ", - отметили там. Ранее пользователи ВТБ сообщали о сбоях в работе сервисов банка. В Telegram-канале платежной системы "Мир" также сообщали ранее, что "на стороне одного из банков произошел сбой", и возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно. В "Сбере" и Т-Банке опровергли сообщения СМИ о сбоях в работе их мобильных приложений. "Приложение Т-Банка работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы, в "Сбере" также добавили, что на их стороне "сбоя нет".
https://1prime.ru/20251224/sboy-865893164.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
финансы, банки, втб, нспк
Финансы, Банки, ВТБ, НСПК
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все системы ВТБ в настоящий момент работают штатно, неполадки устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ
Онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства", - говорится в сообщении.
"Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро. Удобство и безопасность наших сервисов – приоритет для ВТБ", - отметили там.
Ранее пользователи ВТБ сообщали о сбоях в работе сервисов банка.
В Telegram-канале платежной системы "Мир" также сообщали ранее, что "на стороне одного из банков произошел сбой", и возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК
все системы работают штатно.
В "Сбере" и Т-Банке опровергли сообщения СМИ о сбоях в работе их мобильных приложений. "Приложение Т-Банка работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы, в "Сбере" также добавили, что на их стороне "сбоя нет".
