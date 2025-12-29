https://1prime.ru/20251229/vtb-866041590.html

ВТБ сообщил об устранении неполадок в работе сервисов

Все системы ВТБ в настоящий момент работают штатно, неполадки устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. 29.12.2025

финансы

банки

втб

нспк

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все системы ВТБ в настоящий момент работают штатно, неполадки устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ Онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства", - говорится в сообщении. "Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро. Удобство и безопасность наших сервисов – приоритет для ВТБ", - отметили там. Ранее пользователи ВТБ сообщали о сбоях в работе сервисов банка. В Telegram-канале платежной системы "Мир" также сообщали ранее, что "на стороне одного из банков произошел сбой", и возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно. В "Сбере" и Т-Банке опровергли сообщения СМИ о сбоях в работе их мобильных приложений. "Приложение Т-Банка работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы, в "Сбере" также добавили, что на их стороне "сбоя нет".

