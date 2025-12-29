Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победить невозможно". На Западе сделали неожиданный вывод о России - 29.12.2025
"Победить невозможно". На Западе сделали неожиданный вывод о России
"Победить невозможно". На Западе сделали неожиданный вывод о России - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Победить невозможно". На Западе сделали неожиданный вывод о России
Уровень внутренней̆ консолидации и самодостаточности России сегодня выше, чем за многие десятилетия, пишет The National Interest. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уровень внутренней̆ консолидации и самодостаточности России сегодня выше, чем за многие десятилетия, пишет The National Interest."Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым", — говорится в публикации.Автор статьи отмечает, что возможности для мирного урегулирования сокращаются, а Украина все отчетливее сталкивается с угрозой реального поражения."Несмотря на огромные западные инвестиции, победить Россию в военном отношении для Киева невозможно", — считает он.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Победить невозможно". На Западе сделали неожиданный вывод о России

NI: Россия достигла беспрецедентного уровня устойчивости и единства

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уровень внутренней̆ консолидации и самодостаточности России сегодня выше, чем за многие десятилетия, пишет The National Interest.
"Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым", — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что возможности для мирного урегулирования сокращаются, а Украина все отчетливее сталкивается с угрозой реального поражения.
"Несмотря на огромные западные инвестиции, победить Россию в военном отношении для Киева невозможно", — считает он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
