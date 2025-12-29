https://1prime.ru/20251229/vznosy-866039367.html

Правительство утвердило перечень отраслей для пониженных тарифов взносов

2025-12-29T15:22+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень отраслей для применения пониженных тарифов страховых взносов, в список вошли в том числе направления, приоритетные для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает министерство финансов. "Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином России перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. В список вошли отрасли, приоритетные для поддержки МСП и развития экономики страны", - говорится в материалах на сайте министерства. "В частности, льготу смогут применять организации МСП, работающие в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии", - отмечается там. Кроме того, в перечень вошли предприятия, осуществляющие деятельность в сфере науки, образования, спорта и культуры, а также предоставляющие услуги туризма, общественные и некоммерческие организации и ряд других, добавили в Минфине. "Для малого и среднего бизнеса, чья деятельность соответствует перечисленным кодам ОКВЭД, сохраняется право применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела", - говорится в материалах. Данная мера государственной поддержки МСП в виде льготы по пониженным тарифам страховых взносов была установлена в 2020 году в период пандемии и носила временный характер, напомнили в Минфине. "На 2026 год действие льготы решено продлить приоритетным отраслям для поддержки МСП и развития экономики страны. При этом для МСП, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, с учетом ранее принятых решений пониженный тариф сохранится в размере 7,6%", - отметили в Минфине.

