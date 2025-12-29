Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Московской бирже во второй половине сессии усилил рост - 29.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже во второй половине сессии усилил рост
2025-12-29T16:10+0300
2025-12-29T16:10+0300
экономика
рынок
юань
мосбиржа
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во второй половине сессии понедельника усилил рост и вышел на уровень 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.50 мск растёт на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,99-11,10 рубля. В целом курс юань на Московской бирже в понедельник разнонаправленно меняется немного выше круглого уровня 11 рублей. При этом отметка в 11,10 рубля пока остается сопротивлением росту. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет плюс 0,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,36% на предыдущих торгах). Доллар на внебиржевом рынке котируется по 77,69 рубля. Для биржевого же ориентира его курса можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,23 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню в России составляет 7,048, а на форексе - 7,007, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 0,6%. "Рубль даже в последние предновогодние дни не отпускает хватку", - комментирует Александр Шепелев. "Сегодня пик налогового периода декабря, но основные продажи валюты экспортерами уже позади, и приходится констатировать влияние фундаментальных причин, а именно подавленности спроса на импорт и иностранные деньги из-за высоких ставок и комфортного уровня предложения инвалют, в том числе на фоне сильного ненефтегазового экспорта", - поясняет он. И на всей короткой рабочей неделе позиции рубля могут остаться сильными из-за завершения делового сезона и уплаты налогов, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Курс доллара может остаться ниже 80 рублей, юаня – меньше 11,4 рубля", - добавляет она. Рубль ощутимо укрепился за уходящий год, и такая динамика начинает беспокоить экспертов: чрезмерно крепкий рубль создает давление на экспортеров, сокращая их рублевую выручку, подводит итоги Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
16:10 29.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Юань. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во второй половине сессии понедельника усилил рост и вышел на уровень 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.50 мск растёт на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,99-11,10 рубля. В целом курс юань на Московской бирже в понедельник разнонаправленно меняется немного выше круглого уровня 11 рублей. При этом отметка в 11,10 рубля пока остается сопротивлением росту.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет плюс 0,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,36% на предыдущих торгах).
Доллар на внебиржевом рынке котируется по 77,69 рубля.
Для биржевого же ориентира его курса можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,23 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню в России составляет 7,048, а на форексе - 7,007, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 0,6%.
"Рубль даже в последние предновогодние дни не отпускает хватку", - комментирует Александр Шепелев.
"Сегодня пик налогового периода декабря, но основные продажи валюты экспортерами уже позади, и приходится констатировать влияние фундаментальных причин, а именно подавленности спроса на импорт и иностранные деньги из-за высоких ставок и комфортного уровня предложения инвалют, в том числе на фоне сильного ненефтегазового экспорта", - поясняет он.
И на всей короткой рабочей неделе позиции рубля могут остаться сильными из-за завершения делового сезона и уплаты налогов, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Курс доллара может остаться ниже 80 рублей, юаня – меньше 11,4 рубля", - добавляет она.
Рубль ощутимо укрепился за уходящий год, и такая динамика начинает беспокоить экспертов: чрезмерно крепкий рубль создает давление на экспортеров, сокращая их рублевую выручку, подводит итоги Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
