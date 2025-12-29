https://1prime.ru/20251229/yuan-866051361.html
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию в понедельник
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию в понедельник
экономика
рынок
россия
юань
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню: китайская валюта выросла на 7 копеек и закрыла торги на отметке 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 11,1 рубля.
Российский рынок акций закрылся снижением в понедельник