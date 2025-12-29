https://1prime.ru/20251229/zaes-866031247.html

Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года

Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года - 29.12.2025, ПРАЙМ

Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года

Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T12:29+0300

2025-12-29T12:29+0300

2025-12-29T12:29+0300

энергодар

европа

алексей лихачев

росатом

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a443b8f9cf644abfee6721c35e35d78c.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "Если завтра это (окончание боевых действия - ред.) случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску", - сказал он журналистам. Галиев пояснил, что для ввода в эксплуатацию станции после окончания боевых действий потребуется решить ряд вопросов. "Серьезные вопросы подготовки станции - это подпитка пруда-охладителя, подготовка железнодорожных путей, транспортировка различных материалов и многое другое. Сколько времени это займет? Не менее полутора лет нам потребуется для того, чтобы подготовить эннргоблоки к режиму генерации", - отметил он. Накануне генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.

https://1prime.ru/20251228/zaes-866000273.html

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, европа, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс