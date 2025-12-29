Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/zaes-866031247.html
Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года
Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года - 29.12.2025, ПРАЙМ
Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года
Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T12:29+0300
2025-12-29T12:29+0300
энергодар
европа
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a443b8f9cf644abfee6721c35e35d78c.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "Если завтра это (окончание боевых действия - ред.) случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску", - сказал он журналистам. Галиев пояснил, что для ввода в эксплуатацию станции после окончания боевых действий потребуется решить ряд вопросов. "Серьезные вопросы подготовки станции - это подпитка пруда-охладителя, подготовка железнодорожных путей, транспортировка различных материалов и многое другое. Сколько времени это займет? Не менее полутора лет нам потребуется для того, чтобы подготовить эннргоблоки к режиму генерации", - отметил он. Накануне генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.
https://1prime.ru/20251228/zaes-866000273.html
энергодар
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e8c3188dc10fbf8d4b60188e27657d6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс
Энергодар, ЕВРОПА, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС
12:29 29.12.2025
 
Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года

Гендиректор Галиев: Запорожскую АЭС могут запустить в середине 2027 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС может быть запущена в середине 2027 года, если боевые действия прекратятся в ближайшее время, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
"Если завтра это (окончание боевых действия - ред.) случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску", - сказал он журналистам.
Галиев пояснил, что для ввода в эксплуатацию станции после окончания боевых действий потребуется решить ряд вопросов.
"Серьезные вопросы подготовки станции - это подпитка пруда-охладителя, подготовка железнодорожных путей, транспортировка различных материалов и многое другое. Сколько времени это займет? Не менее полутора лет нам потребуется для того, чтобы подготовить эннргоблоки к режиму генерации", - отметил он.
Накануне генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением
Вчера, 15:48
 
ЭнергодарЕВРОПААлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала