https://1prime.ru/20251229/zaes-866034632.html

ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор

ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор - 29.12.2025, ПРАЙМ

ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор

Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T13:22+0300

2025-12-29T13:22+0300

2025-12-29T13:22+0300

энергодар

европа

рф

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение. "Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам. Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток. "У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

https://1prime.ru/20251223/zaes-865849456.html

https://1prime.ru/20251229/galiev-866033515.html

энергодар

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, европа, рф, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ