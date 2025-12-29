https://1prime.ru/20251229/zaes-866034632.html
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор - 29.12.2025, ПРАЙМ
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T13:22+0300
2025-12-29T13:22+0300
2025-12-29T13:22+0300
энергодар
европа
рф
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение. "Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам. Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток. "У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
https://1prime.ru/20251223/zaes-865849456.html
https://1prime.ru/20251229/galiev-866033515.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_15:0:1200:889_1920x0_80_0_0_a6a11aee473da3c9b1235cbbb64871e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, рф, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
Гендиректор Галиев: ЗАЭС подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявил, что Запорожская АЭС
в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение.
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС
"Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам.
Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток.
"У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ
ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности