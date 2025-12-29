Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор - 29.12.2025, ПРАЙМ
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
29.12.2025
2025-12-29T13:22+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение. "Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам. Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток. "У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
энергодар, европа, рф, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор

Гендиректор Галиев: ЗАЭС подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС хорошо подготовлена к работе без источника внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
В декабре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта временно потеряла все внешнее электроснабжение.
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС
23 декабря, 18:44
"Мы достаточно подготовлены были к этому режиму. У нас обеспечен запас топлива дизельного достаточный для длительной работы", - сказал Галиев журналистам.
Он напомнил, что осенью в результате отключения от внешнего энергоснабжения станция была вынуждена работать в таком режиме 30 суток.
"У нас есть дизель-генераторные установки, которые позволили нам обеспечить собственные нужды, в том числе работу насосов охлаждения, освещение на станции, компьютеров, систем физзащиты и тп. На Запорожской станции плюс к 18 дизельным генераторным установкам, по три на блок, есть еще две общеблочные - все они обеспечили нормальную работу станции в течение 30 дней", - отметил Галиев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
13:03
 
ЭнергодарЕВРОПАРФРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
