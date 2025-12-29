Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/zaes-866052195.html
На ЗАЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1" - 29.12.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"
Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщила РИА Новости директор по... | 29.12.2025
2025-12-29T19:42+0300
2025-12-29T19:42+0300
запорожская аэс
россия
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859977025_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_5ed2a4f821eba0c8841b0f50d5d8ea07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - ПРАЙМ. Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось за счет одной внешней линии "Днепровская". "Восстановлена линия Ферросплавная-1, энергоснабжение Запорожской АЭС вновь обеспечено по двум внешним линиям", - сказала Яшина.
запорожская область
Новости
ru-RU
запорожская аэс, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, РОССИЯ, Запорожская область
19:42 29.12.2025
 
На ЗАЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"

На Запорожской АЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - ПРАЙМ. Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось за счет одной внешней линии "Днепровская".
"Восстановлена линия Ферросплавная-1, энергоснабжение Запорожской АЭС вновь обеспечено по двум внешним линиям", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
13:03
 
Запорожская АЭСРОССИЯЗапорожская область
 
 
