На ЗАЭС восстановили высоковольтную линию "Ферросплавная-1"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - ПРАЙМ. Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось за счет одной внешней линии "Днепровская". "Восстановлена линия Ферросплавная-1, энергоснабжение Запорожской АЭС вновь обеспечено по двум внешним линиям", - сказала Яшина.

