https://1prime.ru/20251229/zaes-866054898.html

На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" ремонтировали под контролем МАГАТЭ

На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" ремонтировали под контролем МАГАТЭ - 29.12.2025, ПРАЙМ

На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" ремонтировали под контролем МАГАТЭ

Высоковольтную линию Ферросплавная-1 восстанавливали энергетики ЗАЭС и сотрудники компании "Россети" в присутствии инспекторов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T21:43+0300

2025-12-29T21:43+0300

2025-12-29T21:43+0300

энергетика

энергодар

европа

магатэ

россети

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a443b8f9cf644abfee6721c35e35d78c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - ПРАЙМ. Высоковольтную линию Ферросплавная-1 восстанавливали энергетики ЗАЭС и сотрудники компании "Россети" в присутствии инспекторов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе станции. Работа высоковольтной линии "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе станции. "Ремонтные мероприятия проводились совместными усилиями специалистов ЗАЭС и компании "Россети". Весь процесс проходил в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщается в Telegram-канале станции. Проведение ремонта стало возможным после достижения соответствующих договорённостей о соблюдении режима тишины в районе станции. В подготовке этих договорённостей участвовали министерство обороны, министерство иностранных дел, государственная корпорация "Росатом" и МАГАТЭ, отметили в пресс-службе. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

https://1prime.ru/20251223/zaes-865849456.html

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, европа, магатэ, россети, запорожская аэс