https://1prime.ru/20251229/zakharova-866055516.html
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу - 29.12.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T21:56+0300
2025-12-29T21:56+0300
2025-12-29T22:06+0300
политика
сша
рф
украина
дональд трамп
владимир путин
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Безусловно. Он, Зеленский, привык так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией (в США - ред.)", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE", комментируя слова ведущего Владимира Соловьева, назвавшего случившееся пощечиной Трампу.Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.
https://1prime.ru/20251229/ushakov-866051823.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, рф, украина, дональд трамп, владимир путин, мария захарова
Политика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мария Захарова
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Захарова назвала атаку на резиденцию Путина пощечиной Трампу со стороны Украины