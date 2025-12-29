https://1prime.ru/20251229/zakharova-866055516.html

Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Безусловно. Он, Зеленский, привык так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией (в США - ред.)", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE", комментируя слова ведущего Владимира Соловьева, назвавшего случившееся пощечиной Трампу.Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.

