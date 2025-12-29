https://1prime.ru/20251229/zelenskij-866012022.html

Зеленский оговорился, назвав Украину "землей многих генералов"

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину "землей многих генералов", когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного урегулирования конфликта. Зеленский говорил на английском языке и перепутал слова generals (англ. "генералы") и generations (англ. "поколения"), позже исправив ошибку. "Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать (по территориальным вопросам - ред.), потому что это его земля - земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов... поколений", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, следовавшей после переговоров украинской и американской делегаций в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным. Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры прошли в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго. Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.

