Зеленский оговорился, назвав Украину "землей многих генералов"
29.12.2025
Зеленский оговорился, назвав Украину "землей многих генералов"
Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину "землей многих генералов", когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного... | 29.12.2025
2025-12-29T02:18+0300
2025-12-29T02:18+0300
2025-12-29T02:18+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину "землей многих генералов", когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного урегулирования конфликта.
Зеленский говорил на английском языке и перепутал слова generals (англ. "генералы") и generations (англ. "поколения"), позже исправив ошибку.
"Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать (по территориальным вопросам - ред.), потому что это его земля - земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов... поколений", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, следовавшей после переговоров украинской и американской делегаций в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры прошли в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
