https://1prime.ru/20251229/zelenskij-866012511.html

Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе

Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе - 29.12.2025, ПРАЙМ

Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе

Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской команд для финализации вопросов, обсуждавшихся на его встрече с президентом США Дональдом... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T02:42+0300

2025-12-29T02:42+0300

2025-12-29T02:42+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866012511.jpg?1766965369

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской команд для финализации вопросов, обсуждавшихся на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, состоится уже "на следующей неделе". Ранее, во время пресс-конференции после переговоров с Трампом, Зеленский заявил, что переговорщики встретятся для финализации вопросов урегулирования в ближайшие недели. "Обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий… Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Трампом. По его словам, он также договорился с Трампом, что тот примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе. Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Зеленским. До встречи с ним, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным. Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.

сша

вашингтон

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин