Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ - 29.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ
Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся визит в Мар-а-Лаго, вероятно, не стал исключением, сообщает... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T06:29+0300
2025-12-29T06:52+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся визит в Мар-а-Лаго, вероятно, не стал исключением, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. "Зеленский обычно очень нервничает перед такими разговорами с президентом Трампом... Он долго сосредотачивается и изучает заметки, которые для него готовят департамент международного сотрудничества и министерство иностранных дел", - заявил источник телеканалу. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Первая встреча в феврале закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
мировая экономика, общество , сша, киев, нью-йорк, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, fox news
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Киев, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News
06:29 29.12.2025 (обновлено: 06:52 29.12.2025)
 
