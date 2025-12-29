https://1prime.ru/20251229/zelenskij-866016266.html
Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ
Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ
2025-12-29T06:29+0300
2025-12-29T06:29+0300
2025-12-29T06:52+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся визит в Мар-а-Лаго, вероятно, не стал исключением, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. "Зеленский обычно очень нервничает перед такими разговорами с президентом Трампом... Он долго сосредотачивается и изучает заметки, которые для него готовят департамент международного сотрудничества и министерство иностранных дел", - заявил источник телеканалу. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Первая встреча в феврале закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
