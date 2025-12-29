https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866014144.html

"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде

мировая экономика

сша

нато

ес

владимир зеленский

марк карни

дональд трамп

вашингтон

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде, и эта встреча может привести к серьезному ухудшению отношений между Киевом и Вашингтоном, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung."Неужели Трамп сегодня наконец порвет с Зеленским? Украинский президент может стать жертвой рискованной игры ЕС. <…> Недавний саммит (Зеленского с европейскими лидерами. — Прим. ред.) едва не сорвал переговоры между Вашингтоном и Москвой: ЕС хотел использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита Украине. Теперь тесные связи Зеленского с Мерцем и фон дер Ляйен могут стать для него настоящей проблемой. <…> Этот саммит стал поражением для Зеленского", — указывается в материале.По мнению автора, продолжающаяся встреча в американском штате Флорида может привести к серьезным проблемам для киевского режима. Автор полагает, что сближение Зеленского с Европой может привести к потерям поддержки США."Вполне возможно, что Трамп заставит Зеленского почувствовать гнев по отношению к европейцам. Возможен даже полный разрыв отношений", — резюмирует он.В субботу Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Галлифаксе, надеясь на присоединение к дискуссии европейских лидеров.Сообщается, что Зеленский сам обратился с просьбой о встрече во Флориде в конце ноября. Трамп заявил, что встреча будет возможна при достижении определенных договоренностей.Ранее администрация США объявила о разработке соответствующих планов. В Москве отметили открытость к диалогу и готовы продолжать обсуждения на площадке в Анкоридже.В первой половине декабря Владимир Путин поговорил в Кремле с представителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсудили мирные инициативы, но не смогли достичь согласия. Президент уточнил, что Вашингтон разделил 27 предложенных пунктов на несколько пакетов и предложил рассмотреть их индивидуально. Были моменты, с которыми Москва не соглашалась.В течение нескольких дней после этого делегации США и Украины провели встречу в Берлине. По итогам обсуждений западные страны предложили дать Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Взамен США попросили Киев согласиться на территориальные уступки, как заявлял польский премьер-министр Дональд Туск.

