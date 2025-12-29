Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866014144.html
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде
Американский президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде, и эта встреча может привести к серьезному ухудшению отношений между Киевом и... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T05:03+0300
2025-12-29T05:03+0300
мировая экономика
сша
нато
ес
владимир зеленский
марк карни
дональд трамп
вашингтон
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде, и эта встреча может привести к серьезному ухудшению отношений между Киевом и Вашингтоном, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung."Неужели Трамп сегодня наконец порвет с Зеленским? Украинский президент может стать жертвой рискованной игры ЕС. &lt;…&gt; Недавний саммит (Зеленского с европейскими лидерами. — Прим. ред.) едва не сорвал переговоры между Вашингтоном и Москвой: ЕС хотел использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита Украине. Теперь тесные связи Зеленского с Мерцем и фон дер Ляйен могут стать для него настоящей проблемой. &lt;…&gt; Этот саммит стал поражением для Зеленского", — указывается в материале.По мнению автора, продолжающаяся встреча в американском штате Флорида может привести к серьезным проблемам для киевского режима. Автор полагает, что сближение Зеленского с Европой может привести к потерям поддержки США."Вполне возможно, что Трамп заставит Зеленского почувствовать гнев по отношению к европейцам. Возможен даже полный разрыв отношений", — резюмирует он.В субботу Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Галлифаксе, надеясь на присоединение к дискуссии европейских лидеров.Сообщается, что Зеленский сам обратился с просьбой о встрече во Флориде в конце ноября. Трамп заявил, что встреча будет возможна при достижении определенных договоренностей.Ранее администрация США объявила о разработке соответствующих планов. В Москве отметили открытость к диалогу и готовы продолжать обсуждения на площадке в Анкоридже.В первой половине декабря Владимир Путин поговорил в Кремле с представителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсудили мирные инициативы, но не смогли достичь согласия. Президент уточнил, что Вашингтон разделил 27 предложенных пунктов на несколько пакетов и предложил рассмотреть их индивидуально. Были моменты, с которыми Москва не соглашалась.В течение нескольких дней после этого делегации США и Украины провели встречу в Берлине. По итогам обсуждений западные страны предложили дать Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Взамен США попросили Киев согласиться на территориальные уступки, как заявлял польский премьер-министр Дональд Туск.
https://1prime.ru/20251228/situatsiya-866009300.html
https://1prime.ru/20251228/krakh-866008845.html
https://1prime.ru/20251227/ukraina-865983121.html
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, нато, ес, владимир зеленский, марк карни, дональд трамп, вашингтон, общество , москва
Мировая экономика, США, НАТО, ЕС, Владимир Зеленский, Марк Карни, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН, Общество , МОСКВА
05:03 29.12.2025
 
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде

Berliner Zeitung: Зеленский нарывается на гнев Трампа из-за связей с Европой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде, и эта встреча может привести к серьезному ухудшению отношений между Киевом и Вашингтоном, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
"Неужели Трамп сегодня наконец порвет с Зеленским? Украинский президент может стать жертвой рискованной игры ЕС. <…> Недавний саммит (Зеленского с европейскими лидерами. — Прим. ред.) едва не сорвал переговоры между Вашингтоном и Москвой: ЕС хотел использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита Украине. Теперь тесные связи Зеленского с Мерцем и фон дер Ляйен могут стать для него настоящей проблемой. <…> Этот саммит стал поражением для Зеленского", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Журналист высмеял Зеленского из-за ситуации перед переговорами
Вчера, 23:15
По мнению автора, продолжающаяся встреча в американском штате Флорида может привести к серьезным проблемам для киевского режима. Автор полагает, что сближение Зеленского с Европой может привести к потерям поддержки США.
"Вполне возможно, что Трамп заставит Зеленского почувствовать гнев по отношению к европейцам. Возможен даже полный разрыв отношений", — резюмирует он.
В субботу Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Галлифаксе, надеясь на присоединение к дискуссии европейских лидеров.
Сообщается, что Зеленский сам обратился с просьбой о встрече во Флориде в конце ноября. Трамп заявил, что встреча будет возможна при достижении определенных договоренностей.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского
Вчера, 23:12
Ранее администрация США объявила о разработке соответствующих планов. В Москве отметили открытость к диалогу и готовы продолжать обсуждения на площадке в Анкоридже.
В первой половине декабря Владимир Путин поговорил в Кремле с представителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсудили мирные инициативы, но не смогли достичь согласия. Президент уточнил, что Вашингтон разделил 27 предложенных пунктов на несколько пакетов и предложил рассмотреть их индивидуально. Были моменты, с которыми Москва не соглашалась.
В течение нескольких дней после этого делегации США и Украины провели встречу в Берлине. По итогам обсуждений западные страны предложили дать Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Взамен США попросили Киев согласиться на территориальные уступки, как заявлял польский премьер-министр Дональд Туск.
Монумент Независимости Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Monde: на Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского во Флориду
27 декабря, 21:37
 
Мировая экономикаСШАНАТОЕСВладимир ЗеленскийМарк КарниДональд ТрампВАШИНГТОНОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала