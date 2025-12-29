https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866017083.html
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу
Визит Зеленского во Флориду на встречу с президентом США Дональдом Трампом мог быть попыткой сохранить лицо и совершить отчаянный шаг политического самоубийства | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Визит Зеленского во Флориду на встречу с президентом США Дональдом Трампом мог быть попыткой сохранить лицо и совершить отчаянный шаг политического самоубийства в безвыходной ситуации, рассказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала."В Мар-а-Лаго (название резиденции Трампа во Флориде. — Прим. ред.) всегда кто-то оказывается в проигрыше. <…> Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома Трампа", — отметил он.Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье. По результатам беседы Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах, однако предупредил, что Украина может и дальше терять территории, если не ускорит процесс достижения соглашения.Ранее, до встречи с Зеленским, Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор длился один час и 15 минут и был проведен по инициативе американского лидера. Диалог происходил в дружеской и деловой атмосфере. При этом Трамп настойчиво подчеркивал важность скорейшего завершения конфликта.
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу
