Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866017083.html
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу
Визит Зеленского во Флориду на встречу с президентом США Дональдом Трампом мог быть попыткой сохранить лицо и совершить отчаянный шаг политического самоубийства | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T07:41+0300
2025-12-29T07:41+0300
общество
сша
владимир зеленский
владимир путин
великобритания
мировая экономика
запад
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Визит Зеленского во Флориду на встречу с президентом США Дональдом Трампом мог быть попыткой сохранить лицо и совершить отчаянный шаг политического самоубийства в безвыходной ситуации, рассказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала."В Мар-а-Лаго (название резиденции Трампа во Флориде. — Прим. ред.) всегда кто-то оказывается в проигрыше. &lt;…&gt; Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома Трампа", — отметил он.Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье. По результатам беседы Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах, однако предупредил, что Украина может и дальше терять территории, если не ускорит процесс достижения соглашения.Ранее, до встречи с Зеленским, Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор длился один час и 15 минут и был проведен по инициативе американского лидера. Диалог происходил в дружеской и деловой атмосфере. При этом Трамп настойчиво подчеркивал важность скорейшего завершения конфликта.
https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866014144.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866014326.html
сша
великобритания
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, владимир зеленский, владимир путин, великобритания, мировая экономика, запад, дональд трамп
Общество , США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Дональд Трамп
07:41 29.12.2025
 
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу

Гэллоуэй: На встрече с Трампом Зеленский мог совершить политическое самоубийство

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Визит Зеленского во Флориду на встречу с президентом США Дональдом Трампом мог быть попыткой сохранить лицо и совершить отчаянный шаг политического самоубийства в безвыходной ситуации, рассказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала.
"В Мар-а-Лаго (название резиденции Трампа во Флориде. — Прим. ред.) всегда кто-то оказывается в проигрыше. <…> Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома Трампа", — отметил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде
05:03
Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье. По результатам беседы Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах, однако предупредил, что Украина может и дальше терять территории, если не ускорит процесс достижения соглашения.
Ранее, до встречи с Зеленским, Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор длился один час и 15 минут и был проведен по инициативе американского лидера. Диалог происходил в дружеской и деловой атмосфере. При этом Трамп настойчиво подчеркивал важность скорейшего завершения конфликта.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
"Безоговорочная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа
05:10
 
ОбществоСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВЕЛИКОБРИТАНИЯМировая экономикаЗАПАДДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала