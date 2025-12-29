Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе неожиданно высказались о Зеленском после его встречи с Трампом - 29.12.2025, ПРАЙМ
На Западе неожиданно высказались о Зеленском после его встречи с Трампом
2025-12-29T17:28+0300
2025-12-29T17:50+0300
общество
мировая экономика
москва
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Конечно, я хотел бы быть оптимистом и надеяться на положительный результат. Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий. Любая встреча за пределами Москвы — это всего лишь иллюзия мира", — написал он.Политик также отметил, что урегулирования конфликта необходимо истинное желание положить конец конфликту и перестать рассматривать другую сторону как врага.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
общество , мировая экономика, москва, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:28 29.12.2025 (обновлено: 17:50 29.12.2025)
 
На Западе неожиданно высказались о Зеленском после его встречи с Трампом

Мема: Зеленский должен приехать в Москву для урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Конечно, я хотел бы быть оптимистом и надеяться на положительный результат. Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий. Любая встреча за пределами Москвы — это всего лишь иллюзия мира", — написал он.
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
08:34
Политик также отметил, что урегулирования конфликта необходимо истинное желание положить конец конфликту и перестать рассматривать другую сторону как врага.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
"Принять яд": на Западе признались, зачем Зеленский приехал к Трампу
07:41
 
