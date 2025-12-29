https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866046658.html

На Западе неожиданно высказались о Зеленском после его встречи с Трампом

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Приезд Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Конечно, я хотел бы быть оптимистом и надеяться на положительный результат. Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий. Любая встреча за пределами Москвы — это всего лишь иллюзия мира", — написал он.Политик также отметил, что урегулирования конфликта необходимо истинное желание положить конец конфликту и перестать рассматривать другую сторону как врага.В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.

