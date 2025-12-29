https://1prime.ru/20251229/zoloto-865802990.html

"Следим за рублем". Золото начинает новый экономический цикл

"Следим за рублем". Золото начинает новый экономический цикл - 29.12.2025, ПРАЙМ

"Следим за рублем". Золото начинает новый экономический цикл

Рост цен на золото в 2025 году часто называют исключительным. Более 50 обновленных исторических максимумов и прибавка свыше 60% за год действительно выглядят... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T05:05+0300

2025-12-29T05:05+0300

2025-12-29T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

сша

биржевые цены на золото

запасы золота

золото

morgan stanley

goldman sachs

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865802990.jpg?1766973902

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рост цен на золото в 2025 году часто называют исключительным. Более 50 обновленных исторических максимумов и прибавка свыше 60% за год действительно выглядят как редкое событие. Однако если внимательно посмотреть на структуру спроса и на то, кто именно стоял за этим движением, становится ясно: рынок переживает не всплеск, а смену цикла.Впервые за долгое время золото росло не только как реакция на кризис, но и как результат устойчивых, долгосрочных решений крупных игроков. Цена уверенно прошла психологическую отметку в $4000 за унцию и поднималась к $4300. В рублевом выражении стоимость грамма впервые превысила 10 тысяч рублей. При этом рост не был разовым: за последние три года среднегодовая доходность золота составила около 46%, а 2025 год, по оценкам, станет четвертым по величине годовым результатом с 1971 года.Ключевым фактором стала геополитика. Золото вновь начало работать как универсальный защитный актив, на который мгновенно реагирует рынок. Торговые конфликты, обострение ситуации на Ближнем Востоке, дискуссии о репатриации золотых резервов из США в Европу — все это напрямую транслировалось в спрос. Сам факт возвращения золота из зарубежных хранилищ стал важным символом: доверие к прежней архитектуре резервов ослабевает, а физический металл вновь воспринимается как элемент финансового суверенитета.Не менее важным оказался макроэкономический фон. Рекордный уровень госдолга США, бюджетные дисбалансы и сохраняющаяся инфляция подорвали доверие к доллару как к безусловному якорю мировой финансовой системы. На этом фоне дедолларизация перестала быть абстрактным термином и превратилась в практику. Центральные банки, включая Банк России и Народный банк Китая, последовательно наращивали золотые резервы, формируя устойчивый структурный спрос. Параллельно рынок начал меняться технологически: в ОАЭ, Лондоне и других финансовых центрах тестируются цифровые инструменты, обеспеченные физическим золотом, что делает рынок более прозрачным и доступным.Инвестиционный спрос в 2025 году рос практически повсеместно — от США и Европы до Азии и Ближнего Востока. По данным Всемирного золотого совета, объем вложений в слитки и монеты превышал 300 тонн уже четвертый квартал подряд, что сопоставимо с ажиотажем 2013 года. Осенью на рынок наложился эффект FOMO: резкое ускорение роста цен в сентябре привлекло дополнительный капитал. При этом настоящим сюрпризом стал выход нового крупного покупателя — Tether. Эмитент стейблкоина в течение года активно наращивал золотые запасы, став одним из крупнейших покупателей в мире, и довел объем закупок до 116 тонн. Для компании это способ диверсифицировать резервы, снизить зависимость от доходности американских облигаций и укрепить обеспечение цифровых активов.После столь стремительного ралли рынок закономерно перешел к коррекции. Снижение на 7–10% укладывается в статистическую норму и не нарушает долгосрочный тренд. История золота за последние полвека показывает, что сильные восходящие движения всегда сопровождаются периодами консолидации. За последние десять лет максимальные годовые коррекции доходили до 20% и каждый раз заканчивались обновлением максимумов. В текущем цикле максимальный откат после рекордов составил около 13% и уже был полностью отыгран в долларовой цене. Примечательно, что именно в фазе коррекции активизировались закупки центробанков стран глобального юга, которые воспользовались снижением как точкой входа.Действия регуляторов остаются самым надежным индикатором будущего рынка. За первое полугодие 2025 года центробанки приобрели более 400 тонн золота. Народный банк Китая увеличивает резервы тринадцатый месяц подряд, при этом доля золота в его активах превышает 7%, что оставляет пространство для дальнейших покупок. Казахстан наращивает запасы шестой месяц подряд, Турция довела резервы до 639 тонн, Чехия планирует выйти на 100 тонн к 2028 году. В первой половине года 23 страны увеличили золотые резервы, а география спроса — от Восточной Европы до Африки и Юго-Восточной Азии — подчеркивает глобальный характер тренда. На этом фоне прогнозируемый спрос центробанков на уровне до 900 тонн в 2025 году выглядит логичным продолжением текущей политики.Консенсус прогнозов на 2026 год остается позитивным. Morgan Stanley и B2PRIME Group говорят о $4500 за унцию к середине или концу года, Metals Focus ожидает среднюю цену около $4560 с пиком до $4850, Goldman Sachs закладывает диапазон $4500–5000, Bank of America — $6000 к весне 2026 года. Эд Ярдени оценивает потенциал на уровне $5000 в 2026 году и $10 000 к концу десятилетия. Эти оценки опираются на одни и те же фундаментальные факторы: рост мирового долга, ослабление доверия к текущим глобальным валютам и сохранение геополитической неопределенности.Для российских инвесторов дополнительным фактором остается курс рубля. Прогнозируемое ослабление до 85–95 рублей за доллар может дать эффект двойной доходности: рост долларовой цены золота усилится рублевым. По оценкам экспертов moneymatika.ru, это способно добавить к результату еще 15–20%. Текущий относительно крепкий рубль, напротив, оставляет окно для входа по более привлекательным ценам.С точки зрения стратегии 2026 год выглядит не как точка выхода, а как этап выстраивания позиций. Рекомендации держать в золоте не менее 10% портфеля остаются актуальными, а все чаще звучат оценки в пользу увеличения доли до 20%. Коррекции в этом контексте перестают быть угрозой и становятся рабочим инструментом. Для российского инвестора это может означать сочетание физического золота, новых банковских продуктов вроде золотых вкладов, биржевых фондов и инновационных цифровых форматов, включая "Е-Золото". Акции золотодобывающих компаний также остаются вариантом для тех, кто готов к повышенной волатильности.Рекорд 2025 года — не финал истории, а ее новая точка отсчета. Золото вновь закрепляется в роли стратегического актива, который не просто страхует риски, а отражает глубокую трансформацию мировой финансовой системы. Именно поэтому текущий цикл выглядит не исключением, а началом более длинного и устойчивого движения.Автор - Максим Мольдерф, СЕО сервиса Moneymatika.ru

https://1prime.ru/20251120/zoloto-864760334.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Максим Мольдерф https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg

Максим Мольдерф https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Мольдерф https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292945_0:0:900:900_100x100_80_0_0_d962dbdfe76b8f57c5b7640270f1a953.jpg

мнения аналитиков, рынок, сша, биржевые цены на золото, запасы золота, золото, morgan stanley, goldman sachs