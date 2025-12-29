https://1prime.ru/20251229/zoloto-866047634.html
Биржевая цена золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию
Биржевая цена золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию - 29.12.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию
Биржевая цена на золото в понедельник усилила падение до 3,5%, и показатель впервые с 22 декабря опустился ниже 4 400 долларов за тройскую унцию, следует из... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:43+0300
2025-12-29T17:43+0300
2025-12-29T17:43+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото в понедельник усилила падение до 3,5%, и показатель впервые с 22 декабря опустился ниже 4 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 157,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,47% - до 4 394,85 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20251229/zoloto-865802990.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Биржевая цена золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию
Биржевая цена золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря