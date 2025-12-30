Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Билибинская АЭС, расположенная на Чукотке, во вторник по плану остановлена навсегда после 51 года работы, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T12:49+0300
2025-12-30T13:10+0300
12:49 30.12.2025 (обновлено: 13:10 30.12.2025)
 
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС

© Фото : Росэнергоатом/TelegramБилибинская АЭС на Чукотке
Билибинская АЭС на Чукотке. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Билибинская АЭС, расположенная на Чукотке, во вторник по плану остановлена навсегда после 51 года работы, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
"Билибинская АЭС полностью остановлена после 51 года эксплуатации. 30 декабря был остановлен последний энергоблок Билибинская АЭС - энергоблок №4. Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации", - говорится в публикации Telegram-канала концерна.
Несмотря на останов всех энергоблоков, станция продолжит работу в режиме без генерации. "Энергозамещение мощностей осуществляет плавучая атомная теплоэлектростанция, а теплоснабжение города обеспечивает новый энергоцентр", - подчеркивает "Росэнергоатом".
В течение декабря поэтапно были остановлены энергоблоки № 2, 3 и 4 с реакторами типа ЭГП-6. Энергоблок № 1 был остановлен в 2018 году. "Отработавшее ядерное топливо энергоблока №1 уже размещено в бассейне выдержки. ОЯТ энергоблоков № 2, 3 и 4 будет выгружено в пристанционные бассейны выдержки в течение двух лет", - отмечает "Росэнергоатом". Статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится, подчеркивается в сообщении.
Билибинская АЭС - уникальная российская атомная станция, построенная в 1974 году и отработавшая более полувека в зоне вечной мерзлоты. Это флагман ядерной энергетики Чукотки. На Билибинской АЭС использовались реакторные установки типа ЭГП-6 - энергетический гетерогенный петлевой реактор установленной электрической мощностью 12 МВт с шестью петлями циркуляции теплоносителя. С момента ввода атомной станции в эксплуатацию новые энергоблоки пускались с интервалом в год и к моменту своего останова проработали суммарно более 190 реакторо-лет, выдав в энергосистему страны свыше 11,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
 
