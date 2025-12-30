Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/aktivnost-866067623.html
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта - 30.12.2025, ПРАЙМ
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:20+0300
2025-12-30T09:36+0300
экономика
россия
услуги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_084da7a3ad87da1fe31bf259ced6130e.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "В декабре индекс деловой активности составил 52,3, немного увеличившись с 52,2 в ноябре, что свидетельствует о незначительном увеличении объема производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Темпы роста деловой активности были самыми быстрыми с начала 2025 года", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_e301c9a93cac41c4b45226f8f8466e04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, услуги
Экономика, РОССИЯ, услуги
09:20 30.12.2025 (обновлено: 09:36 30.12.2025)
 
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта

S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,3 пункта

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"В декабре индекс деловой активности составил 52,3, немного увеличившись с 52,2 в ноябре, что свидетельствует о незначительном увеличении объема производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Темпы роста деловой активности были самыми быстрыми с начала 2025 года", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
ЭкономикаРОССИЯуслуги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала