https://1prime.ru/20251230/aktivnost-866067623.html
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта - 30.12.2025, ПРАЙМ
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:20+0300
2025-12-30T09:20+0300
2025-12-30T09:36+0300
экономика
россия
услуги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_084da7a3ad87da1fe31bf259ced6130e.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В декабре индекс деловой активности составил 52,3, немного увеличившись с 52,2 в ноябре, что свидетельствует о незначительном увеличении объема производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Темпы роста деловой активности были самыми быстрыми с начала 2025 года", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_e301c9a93cac41c4b45226f8f8466e04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, услуги
Экономика, РОССИЯ, услуги
В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта
S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,3 пункта