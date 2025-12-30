https://1prime.ru/20251230/aktivnost-866067623.html

В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта

В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта - 30.12.2025, ПРАЙМ

В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,3 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 30.12.2025

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,3 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В декабре индекс деловой активности составил 52,3, немного увеличившись с 52,2 в ноябре, что свидетельствует о незначительном увеличении объема производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Темпы роста деловой активности были самыми быстрыми с начала 2025 года", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

