На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других государств к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times."Такие страны как Китай могут решить, что они не хотят оказаться в положении, когда на них оказывается давление, потому что их суверенные активы арестовываются или используются", — пишет издание со ссылкой на источник.Отмечается, что подобные действия способны привести к фрагментации европейской финансовой системы.Также подчеркивается, что провалившаяся схема ЕС по изъятию российских активов вывела на первый план ранее малоизвестный депозитарий Euroclear и его люксембургского конкурента Clearstream, превратив их в эпицентр геополитического противостояния по финансированию Киева.Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

