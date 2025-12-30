Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России - 30.12.2025
На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России
На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России - 30.12.2025, ПРАЙМ
На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России
Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других государств к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times. | 30.12.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других государств к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times."Такие страны как Китай могут решить, что они не хотят оказаться в положении, когда на них оказывается давление, потому что их суверенные активы арестовываются или используются", — пишет издание со ссылкой на источник.Отмечается, что подобные действия способны привести к фрагментации европейской финансовой системы.Также подчеркивается, что провалившаяся схема ЕС по изъятию российских активов вывела на первый план ранее малоизвестный депозитарий Euroclear и его люксембургского конкурента Clearstream, превратив их в эпицентр геополитического противостояния по финансированию Киева.Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
23:22 30.12.2025 (обновлено: 23:23 30.12.2025)
 
На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России

FT: план ЕС по активам России грозит утратой доверия к финансам

© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других государств к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times.
"Такие страны как Китай могут решить, что они не хотят оказаться в положении, когда на них оказывается давление, потому что их суверенные активы арестовываются или используются", — пишет издание со ссылкой на источник.
Отмечается, что подобные действия способны привести к фрагментации европейской финансовой системы.
Также подчеркивается, что провалившаяся схема ЕС по изъятию российских активов вывела на первый план ранее малоизвестный депозитарий Euroclear и его люксембургского конкурента Clearstream, превратив их в эпицентр геополитического противостояния по финансированию Киева.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
МОСКВА, Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС, Financial Times, Clearstream
 
 
