На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России
FT: план ЕС по активам России грозит утратой доверия к финансам
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других государств к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times.
"Такие страны как Китай могут решить, что они не хотят оказаться в положении, когда на них оказывается давление, потому что их суверенные активы арестовываются или используются", — пишет издание со ссылкой на источник.
Отмечается, что подобные действия способны привести к фрагментации европейской финансовой системы.
Также подчеркивается, что провалившаяся схема ЕС по изъятию российских активов вывела на первый план ранее малоизвестный депозитарий Euroclear и его люксембургского конкурента Clearstream, превратив их в эпицентр геополитического противостояния по финансированию Киева.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.