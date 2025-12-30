Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома" - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/aktsii-866080998.html
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома" - 30.12.2025, ПРАЙМ
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций алкогольного производителя АО "Татспиртпром", сообщила... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T13:34+0300
2025-12-30T13:41+0300
экономика
бизнес
росспиртпром
россия
татарстан
акции
алкоголь
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций алкогольного производителя АО "Татспиртпром", сообщила пресс-служба "Татспиртпрома". "Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - говорится в сообщении. "30 декабря 2025 года АО "Связьинвестнефтехим" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - добавляется там.В компании отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.Головные офисы "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома" будут находиться в Казани, заключается в сообщении.АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее.АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росспиртпром, россия, татарстан, акции, алкоголь, фас рф
Экономика, Бизнес, РОССПИРТПРОМ, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Акции, алкоголь, ФАС РФ
13:34 30.12.2025 (обновлено: 13:41 30.12.2025)
 
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"

ФАС одобрила сделку по покупке "Росспиртпромом" 100% акций "Татспиртпрома"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций алкогольного производителя АО "Татспиртпром", сообщила пресс-служба "Татспиртпрома".
"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - говорится в сообщении.
"30 декабря 2025 года АО "Связьинвестнефтехим" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - добавляется там.
В компании отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.
Головные офисы "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома" будут находиться в Казани, заключается в сообщении.
АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее.
АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.
 
ЭкономикаБизнесРОССПИРТПРОМРОССИЯТАТАРСТАНАкцииалкогольФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала