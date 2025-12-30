ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"
ФАС одобрила сделку по покупке "Росспиртпромом" 100% акций "Татспиртпрома"
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке АО "Росспиртпром" 100% акций алкогольного производителя АО "Татспиртпром", сообщила пресс-служба "Татспиртпрома".
"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - говорится в сообщении.
"30 декабря 2025 года АО "Связьинвестнефтехим" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - добавляется там.
В компании отметили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией.
Головные офисы "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома" будут находиться в Казани, заключается в сообщении.
АО "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкоголя в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция компании представлена в 15 зарубежных странах, в том числе в Белоруссии, Индии, Китае, Перу, Турции и Южной Корее.
АО "Росспиртпром" - крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта.