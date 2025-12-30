https://1prime.ru/20251230/ataka-866061993.html
Эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
2025-12-30T04:10+0300
2025-12-30T04:10+0300
2025-12-30T04:20+0300
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина еще больше сблизит позиции РФ и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. "Это подтолкнет Трампа ещё ближе к российским условиям завершения войны", - сообщил он агентству. Профессор также подчеркнул, что действия Киева еще сильнее отдаляют стороны от завершения конфликта по сравнению с моментом до проведения атаки. "Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше", - добавил он, подчеркнув, что ответные меры России, вероятно, будут значительными. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина еще больше сблизит позиции РФ и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
"Это подтолкнет Трампа ещё ближе к российским условиям завершения войны", - сообщил он агентству.
Профессор также подчеркнул, что действия Киева еще сильнее отдаляют стороны от завершения конфликта по сравнению с моментом до проведения атаки.
"Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше", - добавил он, подчеркнув, что ответные меры России, вероятно, будут значительными.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.