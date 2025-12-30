https://1prime.ru/20251230/ataka-866082252.html
В Кремле прокомментировали атаку Киева на резиденцию Путина
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина направлена не только против российского президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Действительно, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, направленный не только лично против президента Путина", - сказал Песков журналистам, комментируя попытку Киева атаковать резиденцию президента России.
