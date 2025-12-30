СМИ рассказали о реакции Запада на атаку ВСУ по резиденции Путина
Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после атаки ВСУ по резиденции Путина
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран провели срочный телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.
"Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны", — говорится в публикации.
Сообщается, что к беседе подключились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности разговора не раскрываются.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
