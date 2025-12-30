Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о реакции Запада на атаку ВСУ по резиденции Путина - 30.12.2025
СМИ рассказали о реакции Запада на атаку ВСУ по резиденции Путина
30.12.2025
СМИ рассказали о реакции Запада на атаку ВСУ по резиденции Путина
Лидеры европейских стран провели срочный телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T23:30+0300
2025-12-30T23:30+0300
новгородская область
владимир путин
всу
bloomberg
мид рф
сергей лавров
фридрих мерц
германия
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f9de38e0c9c39d43934ba891c38470d1.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран провели срочный телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg."Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны", — говорится в публикации.Сообщается, что к беседе подключились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности разговора не раскрываются.Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
новгородская область
германия
украина
новгородская область, владимир путин, всу, bloomberg, мид рф, сергей лавров, фридрих мерц, германия, украина, россия
Новгородская область, Владимир Путин, ВСУ, Bloomberg, МИД РФ, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
23:30 30.12.2025
 
СМИ рассказали о реакции Запада на атаку ВСУ по резиденции Путина

Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после атаки ВСУ по резиденции Путина

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран провели срочный телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.
"Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны", — говорится в публикации.
30.12.2025
На Западе серьезно предостерегли ЕС из-за плана против России
Вчера, 23:22
Сообщается, что к беседе подключились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности разговора не раскрываются.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
30.12.2025
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста
Вчера, 23:20
 
Новгородская областьВладимир ПутинВСУBloombergМИД РФСергей ЛавровФридрих МерцГЕРМАНИЯУКРАИНАРОССИЯ
 
 
