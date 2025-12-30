Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/avia-866085990.html
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов
Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь"). | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T16:58+0300
2025-12-30T16:58+0300
экономика
бизнес
технологии
новосибирск
иркутск
s7
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь"). "Зумеры летят либо налегке с ручной кладью, либо берут с собой все сразу: сверхнормативный багаж вошел в топ-3 самых популярных услуг, показывая, что они готовы делать исключения, если впереди насыщенная поездка. В целом молодые пассажиры чаще всего выбирают сервисы, которые помогают заранее настроить поездку под себя. Среди наиболее популярных услуг — предварительный выбор места, дополнительный багаж, места повышенной комфортности, автоматическая регистрация и SMS-уведомления", - отметили в S7. Самыми популярными направлениями в России среди зумеров стали Новосибирск, Москва и Иркутск, а за рубеж представители поколения Z предпочитают летать в Бангкок, Пекин и Дубай. Самым активным путешественником-зумером в этом году стал 22-летний молодой человек, совершивший 24 полета, преимущественно по маршруту Иркутск - Якутск. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
https://1prime.ru/20251230/napitki-866064833.html
новосибирск
иркутск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e6b62493ae00375cea5e694cdb97664d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, новосибирск, иркутск, s7, москва
Экономика, Бизнес, Технологии, НОВОСИБИРСК, Иркутск, S7, МОСКВА
16:58 30.12.2025
 
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов

Авиакомпания S7: зумеры больше летают налегке

© Фото : Andrew HazenСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Самолет Boeing 737. Архивное фото
© Фото : Andrew Hazen
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь").
"Зумеры летят либо налегке с ручной кладью, либо берут с собой все сразу: сверхнормативный багаж вошел в топ-3 самых популярных услуг, показывая, что они готовы делать исключения, если впереди насыщенная поездка. В целом молодые пассажиры чаще всего выбирают сервисы, которые помогают заранее настроить поездку под себя. Среди наиболее популярных услуг — предварительный выбор места, дополнительный багаж, места повышенной комфортности, автоматическая регистрация и SMS-уведомления", - отметили в S7.
Самыми популярными направлениями в России среди зумеров стали Новосибирск, Москва и Иркутск, а за рубеж представители поколения Z предпочитают летать в Бангкок, Пекин и Дубай. Самым активным путешественником-зумером в этом году стал 22-летний молодой человек, совершивший 24 полета, преимущественно по маршруту Иркутск - Якутск.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Названы самые популярные напитки на борту российских авиакомпаний
07:36
 
ЭкономикаБизнесТехнологииНОВОСИБИРСКИркутскS7МОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала