Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов

Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь"). | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь"). "Зумеры летят либо налегке с ручной кладью, либо берут с собой все сразу: сверхнормативный багаж вошел в топ-3 самых популярных услуг, показывая, что они готовы делать исключения, если впереди насыщенная поездка. В целом молодые пассажиры чаще всего выбирают сервисы, которые помогают заранее настроить поездку под себя. Среди наиболее популярных услуг — предварительный выбор места, дополнительный багаж, места повышенной комфортности, автоматическая регистрация и SMS-уведомления", - отметили в S7. Самыми популярными направлениями в России среди зумеров стали Новосибирск, Москва и Иркутск, а за рубеж представители поколения Z предпочитают летать в Бангкок, Пекин и Дубай. Самым активным путешественником-зумером в этом году стал 22-летний молодой человек, совершивший 24 полета, преимущественно по маршруту Иркутск - Якутск. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

