https://1prime.ru/20251230/avia-866085990.html
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов
Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь"). | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T16:58+0300
2025-12-30T16:58+0300
2025-12-30T16:58+0300
экономика
бизнес
технологии
новосибирск
иркутск
s7
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поколения Z либо летят налегке, либо покупают дополнительный багаж и много других дополнительных услуг, рассказали в авиакомпании S7 ("Сибирь"). "Зумеры летят либо налегке с ручной кладью, либо берут с собой все сразу: сверхнормативный багаж вошел в топ-3 самых популярных услуг, показывая, что они готовы делать исключения, если впереди насыщенная поездка. В целом молодые пассажиры чаще всего выбирают сервисы, которые помогают заранее настроить поездку под себя. Среди наиболее популярных услуг — предварительный выбор места, дополнительный багаж, места повышенной комфортности, автоматическая регистрация и SMS-уведомления", - отметили в S7. Самыми популярными направлениями в России среди зумеров стали Новосибирск, Москва и Иркутск, а за рубеж представители поколения Z предпочитают летать в Бангкок, Пекин и Дубай. Самым активным путешественником-зумером в этом году стал 22-летний молодой человек, совершивший 24 полета, преимущественно по маршруту Иркутск - Якутск. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
https://1prime.ru/20251230/napitki-866064833.html
новосибирск
иркутск
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e6b62493ae00375cea5e694cdb97664d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, новосибирск, иркутск, s7, москва
Экономика, Бизнес, Технологии, НОВОСИБИРСК, Иркутск, S7, МОСКВА
Авиакомпания S7 рассказала о привычках зумеров во время авиаперелетов
Авиакомпания S7: зумеры больше летают налегке