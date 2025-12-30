https://1prime.ru/20251230/bahrejn-866059633.html

В Бахрейне запустили пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации

ДОХА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство Бахрейна в понедельник запустило пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации в стране, включая внедрение механизма ежемесячного ценообразования на топливо, принятие нового закона о местном корпоративном налоге и повышение платы за разрешения на работу для иностранных работников, сообщила бахрейнская газета "Аль-Билад" по итогам пресс-конференции представителей правительства. "Правительственные инициативы направлены на установление цен на топливо на местном уровне таким образом, чтобы это отражало изменения мировых цен и обеспечивало экономическую эффективность. Разрабатывать механизмы определения цен на топливо для транспортных средств будет комитет из представителей госучреждений и компаний", - говорится в сообщении. Кроме того, они объявили, что в числе принятых решений по улучшению финансовой ситуации в стране входит рассмотрение законопроекта о введении 10%-го налога на прибыль местных компаний, чей доход превышает 1 миллион динаров (2,65 миллиона долларов) или чья чистая годовая прибыль превышает 200 тысяч динаров (530 тысяч долларов). Планируется, что этот закон вступит в силу в 2027 году после его утверждения парламентом. При этом предполагается, что ключевые секторы, влияющие на занятость в стране, будут освобождены от действия закона о налогообложении. Как отметили представители правительства Бахрейна, "параллельно с мерами по поддержке подданных королевства на рынке труда плата за разрешение на работу для иностранцев будет постепенно увеличена на 25% в течение четырех лет".

