Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бахрейне запустили пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/bahrejn-866059633.html
В Бахрейне запустили пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации
В Бахрейне запустили пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации - 30.12.2025, ПРАЙМ
В Бахрейне запустили пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации
Правительство Бахрейна в понедельник запустило пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации в стране, включая внедрение механизма ежемесячного... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T01:24+0300
2025-12-30T01:24+0300
экономика
мировая экономика
бахрейн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866059633.jpg?1767047070
ДОХА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство Бахрейна в понедельник запустило пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации в стране, включая внедрение механизма ежемесячного ценообразования на топливо, принятие нового закона о местном корпоративном налоге и повышение платы за разрешения на работу для иностранных работников, сообщила бахрейнская газета "Аль-Билад" по итогам пресс-конференции представителей правительства. "Правительственные инициативы направлены на установление цен на топливо на местном уровне таким образом, чтобы это отражало изменения мировых цен и обеспечивало экономическую эффективность. Разрабатывать механизмы определения цен на топливо для транспортных средств будет комитет из представителей госучреждений и компаний", - говорится в сообщении. Кроме того, они объявили, что в числе принятых решений по улучшению финансовой ситуации в стране входит рассмотрение законопроекта о введении 10%-го налога на прибыль местных компаний, чей доход превышает 1 миллион динаров (2,65 миллиона долларов) или чья чистая годовая прибыль превышает 200 тысяч динаров (530 тысяч долларов). Планируется, что этот закон вступит в силу в 2027 году после его утверждения парламентом. При этом предполагается, что ключевые секторы, влияющие на занятость в стране, будут освобождены от действия закона о налогообложении. Как отметили представители правительства Бахрейна, "параллельно с мерами по поддержке подданных королевства на рынке труда плата за разрешение на работу для иностранцев будет постепенно увеличена на 25% в течение четырех лет".
бахрейн
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бахрейн
Экономика, Мировая экономика, БАХРЕЙН
01:24 30.12.2025
 
В Бахрейне запустили пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации

Правительство Бахрейна запустило пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство Бахрейна в понедельник запустило пакет инициатив по улучшению финансовой ситуации в стране, включая внедрение механизма ежемесячного ценообразования на топливо, принятие нового закона о местном корпоративном налоге и повышение платы за разрешения на работу для иностранных работников, сообщила бахрейнская газета "Аль-Билад" по итогам пресс-конференции представителей правительства.
"Правительственные инициативы направлены на установление цен на топливо на местном уровне таким образом, чтобы это отражало изменения мировых цен и обеспечивало экономическую эффективность. Разрабатывать механизмы определения цен на топливо для транспортных средств будет комитет из представителей госучреждений и компаний", - говорится в сообщении.
Кроме того, они объявили, что в числе принятых решений по улучшению финансовой ситуации в стране входит рассмотрение законопроекта о введении 10%-го налога на прибыль местных компаний, чей доход превышает 1 миллион динаров (2,65 миллиона долларов) или чья чистая годовая прибыль превышает 200 тысяч динаров (530 тысяч долларов). Планируется, что этот закон вступит в силу в 2027 году после его утверждения парламентом.
При этом предполагается, что ключевые секторы, влияющие на занятость в стране, будут освобождены от действия закона о налогообложении.
Как отметили представители правительства Бахрейна, "параллельно с мерами по поддержке подданных королевства на рынке труда плата за разрешение на работу для иностранцев будет постепенно увеличена на 25% в течение четырех лет".
 
ЭкономикаМировая экономикаБАХРЕЙН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала