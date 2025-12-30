https://1prime.ru/20251230/benzin-866084641.html
Биржевая цена бензина АИ-92 в декабре снизилась на 10,6 процента
Биржевая цена бензина АИ-92 в декабре снизилась на 10,6 процента - 30.12.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина АИ-92 в декабре снизилась на 10,6 процента
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в декабре по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 10,6%, до 54 026 рублей за тонну,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T15:05+0300
2025-12-30T15:05+0300
2025-12-30T15:55+0300
энергетика
рынок
росстат
бензин
санкт-петербургская биржа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в декабре по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 10,6%, до 54 026 рублей за тонну, марки Аи-95 - на 18,8%, до 58 723 рублей, свидетельствуют данные торгов. Помимо этого, тонна летнего дизельного топлива подешевела на 5,9%, до 54 552 рублей за тонну, зимнего - на 16,5%, до 61 655 рублей, межсезонного - на 2,9%, до 54 388 рублей. При этом за последний торговый день уходящего года цена бензина Аи-92 выросла на 1,67%, Аи-95 - на 2,08%, межсезонного дизтоплива - на 1,17%. Тонна летнего дизтоплива же снизилась в цене на 0,29%, зимнего - на 1,1%. Правительство России 27 декабря продлило до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А за ними и розничные: в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. С тех пор, по данным Росстата, цены на российских АЗС снижаются уже семь недель подряд.
https://1prime.ru/20251224/rosstat-865886056.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, росстат, бензин, санкт-петербургская биржа, россия
Энергетика, Рынок, Росстат, Бензин, Санкт-Петербургская биржа, РОССИЯ
Биржевая цена бензина АИ-92 в декабре снизилась на 10,6 процента
Стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже в декабре снизилась на 10,6%
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в декабре по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 10,6%, до 54 026 рублей за тонну, марки Аи-95 - на 18,8%, до 58 723 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Помимо этого, тонна летнего дизельного топлива подешевела на 5,9%, до 54 552 рублей за тонну, зимнего - на 16,5%, до 61 655 рублей, межсезонного - на 2,9%, до 54 388 рублей.
При этом за последний торговый день уходящего года цена бензина Аи-92 выросла на 1,67%, Аи-95 - на 2,08%, межсезонного дизтоплива - на 1,17%. Тонна летнего дизтоплива же снизилась в цене на 0,29%, зимнего - на 1,1%.
Правительство России 27 декабря продлило до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А за ними и розничные: в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. С тех пор, по данным Росстата
, цены на российских АЗС снижаются уже семь недель подряд.
Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд