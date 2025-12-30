https://1prime.ru/20251230/benzin-866084641.html

Биржевая цена бензина АИ-92 в декабре снизилась на 10,6 процента

Биржевая цена бензина АИ-92 в декабре снизилась на 10,6 процента

2025-12-30T15:05+0300

энергетика

рынок

росстат

бензин

санкт-петербургская биржа

россия

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в декабре по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 10,6%, до 54 026 рублей за тонну, марки Аи-95 - на 18,8%, до 58 723 рублей, свидетельствуют данные торгов. Помимо этого, тонна летнего дизельного топлива подешевела на 5,9%, до 54 552 рублей за тонну, зимнего - на 16,5%, до 61 655 рублей, межсезонного - на 2,9%, до 54 388 рублей. При этом за последний торговый день уходящего года цена бензина Аи-92 выросла на 1,67%, Аи-95 - на 2,08%, межсезонного дизтоплива - на 1,17%. Тонна летнего дизтоплива же снизилась в цене на 0,29%, зимнего - на 1,1%. Правительство России 27 декабря продлило до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А за ними и розничные: в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. С тех пор, по данным Росстата, цены на российских АЗС снижаются уже семь недель подряд.

