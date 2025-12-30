https://1prime.ru/20251230/biometriya-866090576.html

В правительстве рассказали о введении биометрии в "Пулково" и "Шереметьево"

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" в 2026-2027 годах запустят пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов, соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство подготовило проект постановления о запуске пилотного проекта, предусматривающего возможность посадки на самолёт с использованием Единой биометрической системы. Документ опубликован для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате. "Пилотный проект планируется к проведению на территории аэропортов Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Сервис будет доступен пассажирам внутренних рейсов. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании технологических решений на большее число аэропортов", - добавили там.

