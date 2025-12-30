Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа готовит инфраструктуру под новые правила газового рынка - 30.12.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа готовит инфраструктуру под новые правила газового рынка
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа планирует завершить формирование биржевой инфраструктуры для запуска механизма коммерческой балансировки на газовом рынке к сентябрю следующего года, сообщил РИА Новости старший вице-президент площадки Антон Карпов. "В 2026 году, мне кажется, основной темой для нас будет институт коммерческой балансировки на торгах газом. Очень важно, чтобы мы к сентябрю подошли с завершенным контуром биржевой инфраструктуры и могли обеспечить работу этого нормативного акта", - сказал он. Речь идет о механизме коммерческой балансировки, который был введен правительством ранее в декабре и будет применяться к долгосрочным договорам поставки газа на условиях "бери или плати". Новый порядок предполагает обязательный вывод на биржевые торги объемов газа, которые были оплачены покупателями, но не отобраны физически, объяснил Карпов. По его словам, запуск коммерческой балансировки потребует доработки правил торгов и работы оператора товарных поставок на рынке газа. И Петербургская биржа уже подготовила план мероприятий, необходимых для внедрения новой модели. В начале декабря правительство постановлением №1962 дополнило "Правила поставки газа в РФ" возможностью биржевой коммерческой балансировки газа, который поставляется по долгосрочным договорам на условиях "бери или плати". В рамках этого механизма покупатель обязан самостоятельно привести свои обязательства "в баланс", реализовав избыточный объем газа через биржевые торги. А если этого происходить не будет, невыбранный газ приобретёт балансирующий покупатель в лице "Газпрома" с дисконтом 10% к рыночной цене. Норма о долгосрочных договорах с возможностью коммерческой балансировки вступает в силу с 1 сентября 2026 года. А в отношении генерирующих объектов в Хабаровском и Приморском краях, Якутии, Калининградской области и Республики Коми - с 1 марта 2029 года.
россия, приморский край, якутия, республика коми, газпром, санкт-петербургская биржа, газ
Экономика, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЯКУТИЯ, республика Коми, Газпром, Санкт-Петербургская биржа, Газ
09:10 30.12.2025 (обновлено: 09:28 30.12.2025)
 
Петербургская биржа готовит инфраструктуру под новые правила газового рынка

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа. Архивное фото
