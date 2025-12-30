https://1prime.ru/20251230/birzha-866087730.html

Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"

Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем" - 30.12.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"

Петербургская биржа рассчитывает на проведение сделки с "Норникелем" по платине, заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T18:12+0300

2025-12-30T18:12+0300

2025-12-30T18:12+0300

экономика

игорь артемьев

гмк норильский никель

минфин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/71/842087124_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_bdfd761bb923c78c04cb6e54abab4f41.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассчитывает на проведение сделки с "Норникелем" по платине, заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы совсем недавно, несколько дней назад, помимо золота, провели пилотную сделку еще и по серебру. И мечтаем, конечно, вместе с "Норильским никелем" провести сделку по платине. Это отдельное большое направление, и, конечно, у нас есть мечта, но мы пока довольно далеки от нее. Мечта заключается в том, что... на российских биржах... при торговле золотом, чтобы мы стали одним из важнейших центров ценообразования в мире", - сказал Артемьев в интервью телеканалу "России 24". По его словам, важно сформировать национальный индикатор на золото, чтобы не зависеть от зарубежных бирж. "Нужно наладить эту систему так, сегодня Минфин у нас флагман, и Банк России в этом вопросе, чтобы у нас был национальный индикатор на золото... Для этого нужно провести еще очень большую работу в нашем законодательстве, но при поддержке регуляторов, мы надеемся, что нам удастся это сделать", - добавил глава торговой площадки. Ранее в декабре на Петербургской бирже была заключена первая сделка по реализации серебра. Слиток драгметалла весом 29,516 килограмма был продан за 5,67 миллиона рублей. Биржевые торги драгметаллами на Петербургской бирже были запущены 20 октября. В ходе первых торгов был реализован мерный слиток золота весом 1 килограмм за 11,035 миллиона рублей. Продавцом выступила дочерняя компания группы МГКЛ "Лот-Золото-НДС" - один из крупнейших игроков на рынке золота, а покупателем стал АО АКБ "Центрокредит". Запуск поставочных торгов драгметаллами был высоко оценен представителями регуляторов, которые отметили необходимость формирования национальных индикаторов рыночной цены на золото и другие добываемые в России драгметаллы на основе конкурентных биржевых сделок, следует из материалов площадки.

https://1prime.ru/20251226/nornikel-865940712.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

игорь артемьев, гмк норильский никель, минфин, банк россия