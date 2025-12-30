Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем" - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/birzha-866087730.html
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем" - 30.12.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"
Петербургская биржа рассчитывает на проведение сделки с "Норникелем" по платине, заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T18:12+0300
2025-12-30T18:12+0300
экономика
игорь артемьев
гмк норильский никель
минфин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/71/842087124_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_bdfd761bb923c78c04cb6e54abab4f41.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассчитывает на проведение сделки с "Норникелем" по платине, заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы совсем недавно, несколько дней назад, помимо золота, провели пилотную сделку еще и по серебру. И мечтаем, конечно, вместе с "Норильским никелем" провести сделку по платине. Это отдельное большое направление, и, конечно, у нас есть мечта, но мы пока довольно далеки от нее. Мечта заключается в том, что... на российских биржах... при торговле золотом, чтобы мы стали одним из важнейших центров ценообразования в мире", - сказал Артемьев в интервью телеканалу "России 24". По его словам, важно сформировать национальный индикатор на золото, чтобы не зависеть от зарубежных бирж. "Нужно наладить эту систему так, сегодня Минфин у нас флагман, и Банк России в этом вопросе, чтобы у нас был национальный индикатор на золото... Для этого нужно провести еще очень большую работу в нашем законодательстве, но при поддержке регуляторов, мы надеемся, что нам удастся это сделать", - добавил глава торговой площадки. Ранее в декабре на Петербургской бирже была заключена первая сделка по реализации серебра. Слиток драгметалла весом 29,516 килограмма был продан за 5,67 миллиона рублей. Биржевые торги драгметаллами на Петербургской бирже были запущены 20 октября. В ходе первых торгов был реализован мерный слиток золота весом 1 килограмм за 11,035 миллиона рублей. Продавцом выступила дочерняя компания группы МГКЛ "Лот-Золото-НДС" - один из крупнейших игроков на рынке золота, а покупателем стал АО АКБ "Центрокредит". Запуск поставочных торгов драгметаллами был высоко оценен представителями регуляторов, которые отметили необходимость формирования национальных индикаторов рыночной цены на золото и другие добываемые в России драгметаллы на основе конкурентных биржевых сделок, следует из материалов площадки.
https://1prime.ru/20251226/nornikel-865940712.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/71/842087124_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_46206f7bc2410f1be0bee66be2845bc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
игорь артемьев, гмк норильский никель, минфин, банк россия
Экономика, Игорь Артемьев, ГМК Норильский никель, Минфин, банк Россия
18:12 30.12.2025
 
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"

Петербургская биржа рассчитывает на проведение первой сделки по платине с "Норникелем"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовый маркированный слиток платины высшей пробы 99,98% чистоты
Готовый маркированный слиток платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Готовый маркированный слиток платины высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассчитывает на проведение сделки с "Норникелем" по платине, заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев.
"Мы совсем недавно, несколько дней назад, помимо золота, провели пилотную сделку еще и по серебру. И мечтаем, конечно, вместе с "Норильским никелем" провести сделку по платине. Это отдельное большое направление, и, конечно, у нас есть мечта, но мы пока довольно далеки от нее. Мечта заключается в том, что... на российских биржах... при торговле золотом, чтобы мы стали одним из важнейших центров ценообразования в мире", - сказал Артемьев в интервью телеканалу "России 24".
По его словам, важно сформировать национальный индикатор на золото, чтобы не зависеть от зарубежных бирж.
"Нужно наладить эту систему так, сегодня Минфин у нас флагман, и Банк России в этом вопросе, чтобы у нас был национальный индикатор на золото... Для этого нужно провести еще очень большую работу в нашем законодательстве, но при поддержке регуляторов, мы надеемся, что нам удастся это сделать", - добавил глава торговой площадки.
Ранее в декабре на Петербургской бирже была заключена первая сделка по реализации серебра. Слиток драгметалла весом 29,516 килограмма был продан за 5,67 миллиона рублей.
Биржевые торги драгметаллами на Петербургской бирже были запущены 20 октября. В ходе первых торгов был реализован мерный слиток золота весом 1 килограмм за 11,035 миллиона рублей. Продавцом выступила дочерняя компания группы МГКЛ "Лот-Золото-НДС" - один из крупнейших игроков на рынке золота, а покупателем стал АО АКБ "Центрокредит".
Запуск поставочных торгов драгметаллами был высоко оценен представителями регуляторов, которые отметили необходимость формирования национальных индикаторов рыночной цены на золото и другие добываемые в России драгметаллы на основе конкурентных биржевых сделок, следует из материалов площадки.
Вывеска компании Норникель - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Норникель" предложил создать новую биржу на Ближнем Востоке
26 декабря, 12:18
 
ЭкономикаИгорь АртемьевГМК Норильский никельМинфинбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала