Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Петербургская биржа рассчитывает на проведение сделки с "Норникелем" по платине, заявил глава торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы совсем недавно, несколько дней назад, помимо золота, провели пилотную сделку еще и по серебру. И мечтаем, конечно, вместе с "Норильским никелем" провести сделку по платине. Это отдельное большое направление, и, конечно, у нас есть мечта, но мы пока довольно далеки от нее. Мечта заключается в том, что... на российских биржах... при торговле золотом, чтобы мы стали одним из важнейших центров ценообразования в мире", - сказал Артемьев в интервью телеканалу "России 24". По его словам, важно сформировать национальный индикатор на золото, чтобы не зависеть от зарубежных бирж. "Нужно наладить эту систему так, сегодня Минфин у нас флагман, и Банк России в этом вопросе, чтобы у нас был национальный индикатор на золото... Для этого нужно провести еще очень большую работу в нашем законодательстве, но при поддержке регуляторов, мы надеемся, что нам удастся это сделать", - добавил глава торговой площадки. Ранее в декабре на Петербургской бирже была заключена первая сделка по реализации серебра. Слиток драгметалла весом 29,516 килограмма был продан за 5,67 миллиона рублей. Биржевые торги драгметаллами на Петербургской бирже были запущены 20 октября. В ходе первых торгов был реализован мерный слиток золота весом 1 килограмм за 11,035 миллиона рублей. Продавцом выступила дочерняя компания группы МГКЛ "Лот-Золото-НДС" - один из крупнейших игроков на рынке золота, а покупателем стал АО АКБ "Центрокредит". Запуск поставочных торгов драгметаллами был высоко оценен представителями регуляторов, которые отметили необходимость формирования национальных индикаторов рыночной цены на золото и другие добываемые в России драгметаллы на основе конкурентных биржевых сделок, следует из материалов площадки.
