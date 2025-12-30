Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21:00 30.12.2025
 
Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2025 г вырос на 70%

Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2025 г вырос на 70%, до 15,5 млрд кубов

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Объем торгов на газовом рынке Петербургской биржи за 2025 год достиг 15,5 миллиарда кубометров, что превысило прошлогодний показатель на 70%, а также годовые показатели каждого из предыдущих четырех лет, сообщает пресс-служба торговой площадки.
"Объем торгов за январь-декабрь достиг 15,5 миллиарда кубометров, что превысило прошлогодний показатель на 70%, а также годовые показатели каждого из предыдущих четырех лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в декабре объем торгов природным газом составил 1,617 миллиарда кубометров, что на 104% больше показателя декабря 2024 года. Таким образом, декабрь стал 12-м месяцем подряд, когда биржевые продажи газа стабильно превышали отметку в 1 миллиард кубометров.
"На годовые показатели повлияло развитие наших биржевых технологий и инструментов. Сегодня биржевая торговля обеспечивает для участников возможность оперативных поставок с заключением договоров за 2-7 дней до наступления периода поставки, что позволяет компаниям управлять балансом поставки и потребления газа", - сказал управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Петербургской биржи Сергей Трофименко.
"Также приоритет в транспортировке по газотранспортной системе отдается организациям, которые реализуют и приобретают природный газ на организованных торгах", - добавил он.
Трофименко отметил, что технология и инструменты системы коммерческой балансировки биржевых договоров, обеспечивающие не только оплату газа, но и его отбор потребителями, оказались эффективными и востребованными участниками рынка и вызвали доверие со стороны регуляторов.
Он добавил также, что важным событием года стало дополнение правил поставки газа в РФ возможностью биржевой коммерческой балансировки газа, который поставляется по долгосрочным договорам на условиях "бери или плати" (введенное ПП №1962). По оценке Трофименко, это безусловно может оказать влияние на рынок уже в 2026 году, норма постановления вступает в силу с 1 сентября.
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"
Петербургская биржа хочет провести первую сделку по платине с "Норникелем"
