Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2025 г вырос на 70%

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Объем торгов на газовом рынке Петербургской биржи за 2025 год достиг 15,5 миллиарда кубометров, что превысило прошлогодний показатель на 70%, а также годовые показатели каждого из предыдущих четырех лет, сообщает пресс-служба торговой площадки. "Объем торгов за январь-декабрь достиг 15,5 миллиарда кубометров, что превысило прошлогодний показатель на 70%, а также годовые показатели каждого из предыдущих четырех лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в декабре объем торгов природным газом составил 1,617 миллиарда кубометров, что на 104% больше показателя декабря 2024 года. Таким образом, декабрь стал 12-м месяцем подряд, когда биржевые продажи газа стабильно превышали отметку в 1 миллиард кубометров. "На годовые показатели повлияло развитие наших биржевых технологий и инструментов. Сегодня биржевая торговля обеспечивает для участников возможность оперативных поставок с заключением договоров за 2-7 дней до наступления периода поставки, что позволяет компаниям управлять балансом поставки и потребления газа", - сказал управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Петербургской биржи Сергей Трофименко. "Также приоритет в транспортировке по газотранспортной системе отдается организациям, которые реализуют и приобретают природный газ на организованных торгах", - добавил он. Трофименко отметил, что технология и инструменты системы коммерческой балансировки биржевых договоров, обеспечивающие не только оплату газа, но и его отбор потребителями, оказались эффективными и востребованными участниками рынка и вызвали доверие со стороны регуляторов. Он добавил также, что важным событием года стало дополнение правил поставки газа в РФ возможностью биржевой коммерческой балансировки газа, который поставляется по долгосрочным договорам на условиях "бери или плати" (введенное ПП №1962). По оценке Трофименко, это безусловно может оказать влияние на рынок уже в 2026 году, норма постановления вступает в силу с 1 сентября.
