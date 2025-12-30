https://1prime.ru/20251230/bitkoin-866091474.html

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 2% во вторник вечером, при этом уходящий год криптовалюта готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск дорожал на 1,82% за сутки - до 89 173 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 1,85% - в среднем до 89 132,05 доллара. Динамика также приводится за сутки. С начала года, согласно данным Binance, стоимость биткоина опустилась почти на 5%. При этом в начале октябре криптовалюта достигла исторического максимума в 126 199,63 доллара.

