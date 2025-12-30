Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/biznes-866064552.html
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок - 30.12.2025, ПРАЙМ
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T07:20+0300
2025-12-30T07:20+0300
экономика
бизнес
россия
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866064552.jpg?1767068455
ДОНЕЦК, 30 дек – ПРАЙМ. Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков. "Качество нашей продукции отмечено на федеральном уровне. Республика впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе Программы "100 лучших товаров России". Единственная из регионов Донбасса и Новороссии. Шесть предприятий представили свои товары и вошли в сотню лучших в стране. Такой результат еще раз доказывает, что наш бизнес готов выходить на большой российский рынок", - сказал Чертков. Он добавил, что многие республиканские торговые марки и имена уже хорошо известны за пределами ДНР - во многом благодаря участию производителей и дизайнеров в Международных фестивалях и показах, в форумах и выставках.
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, донбасс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ДОНБАСС
07:20 30.12.2025
 
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок

Глава правительства ДНР Чертков: бизнес готов к выходу на федеральный рынок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 30 дек – ПРАЙМ. Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Качество нашей продукции отмечено на федеральном уровне. Республика впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе Программы "100 лучших товаров России". Единственная из регионов Донбасса и Новороссии. Шесть предприятий представили свои товары и вошли в сотню лучших в стране. Такой результат еще раз доказывает, что наш бизнес готов выходить на большой российский рынок", - сказал Чертков.
Он добавил, что многие республиканские торговые марки и имена уже хорошо известны за пределами ДНР - во многом благодаря участию производителей и дизайнеров в Международных фестивалях и показах, в форумах и выставках.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала