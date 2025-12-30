https://1prime.ru/20251230/blagoveschensk-866081831.html

Аэропорт Благовещенска обслужил миллионного пассажира

Аэропорт Благовещенска обслужил миллионного пассажира - 30.12.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Благовещенска обслужил миллионного пассажира

Аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Муравьева-Амурского впервые в своей истории обслужил миллионного пассажира, сообщает правительство Амурской области. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T13:54+0300

2025-12-30T13:54+0300

2025-12-30T13:54+0300

бизнес

россия

благовещенск

амурская область

китай

василий орлов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866081673_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_7d4470f7a04425708690163f212f80eb.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Муравьева-Амурского впервые в своей истории обслужил миллионного пассажира, сообщает правительство Амурской области. "Впервые наш благовещенский аэропорт принял миллионного пассажира. В феврале начнет полноценно работать новый терминал аэропорта, обслуживая внутренние рейсы. К концу весны в него планируют перевести и международные рейсы", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова. Отмечается, что пассажиропоток главной воздушной гавани региона в последние пять лет вырос почти втрое. В этом году он увеличился еще на 12% в сравнении с показателями 2024 года. Этому способствует комплексное обновление аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Это большой комплекс работ, который полностью завершится весной 2026 года, добавляется в сообщении. "В течение нескольких лет правительство Амурской области совместно с правительством России, профильными коллегами, с частным инвестором модернизировали инфраструктуру аэропорта. Сегодня он отвечает самым современным требованиям, в том числе может принимать самолеты тяжелого класса. Обновлена вся навигационная система. На мой взгляд, значительный импульс для дальнейшего развития даст безвизовый режим с Китайской народной республикой. Мы рассчитываем на рост туристического потока и, конечно, аэропорт сыграет в этом важную роль", - отметил Орлов. Новый аэровокзал в три раза больше действующего. Он оборудован 4 телетрапами, комфортным бизнес-залом, комнатой матери и ребенка, а привокзальная площадь получила более 600 новых мест для стоянок транспортных средств, а также новую рекреационную зону. В понедельник новый терминал в тестовом режиме принял первый борт. Международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Н.Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения, расположенный в 15 километрах к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 километрах от государственной границы с Китаем. Он обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.

благовещенск

амурская область

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, благовещенск, амурская область, китай, василий орлов