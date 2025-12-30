Аэропорт Благовещенска обслужил миллионного пассажира
Аэропорт Игнатьево в Благовещенске принял миллионного пассажира
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Муравьева-Амурского впервые в своей истории обслужил миллионного пассажира, сообщает правительство Амурской области.
"Впервые наш благовещенский аэропорт принял миллионного пассажира. В феврале начнет полноценно работать новый терминал аэропорта, обслуживая внутренние рейсы. К концу весны в него планируют перевести и международные рейсы", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.
Отмечается, что пассажиропоток главной воздушной гавани региона в последние пять лет вырос почти втрое. В этом году он увеличился еще на 12% в сравнении с показателями 2024 года. Этому способствует комплексное обновление аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Это большой комплекс работ, который полностью завершится весной 2026 года, добавляется в сообщении.
"В течение нескольких лет правительство Амурской области совместно с правительством России, профильными коллегами, с частным инвестором модернизировали инфраструктуру аэропорта. Сегодня он отвечает самым современным требованиям, в том числе может принимать самолеты тяжелого класса. Обновлена вся навигационная система. На мой взгляд, значительный импульс для дальнейшего развития даст безвизовый режим с Китайской народной республикой. Мы рассчитываем на рост туристического потока и, конечно, аэропорт сыграет в этом важную роль", - отметил Орлов.
Новый аэровокзал в три раза больше действующего. Он оборудован 4 телетрапами, комфортным бизнес-залом, комнатой матери и ребенка, а привокзальная площадь получила более 600 новых мест для стоянок транспортных средств, а также новую рекреационную зону. В понедельник новый терминал в тестовом режиме принял первый борт.
Международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Н.Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения, расположенный в 15 километрах к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 километрах от государственной границы с Китаем. Он обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.