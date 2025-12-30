Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе, пишут СМИ - 30.12.2025
Россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе, пишут СМИ
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка."Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам", — цитирует издание слова директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова.В материале также отмечается, что даже после подтверждения операции доступ не всегда открывается сразу, так как банк проводит проверку трансакций на обширный список признаков мошенничества.С нового года этот список расширят еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как вы перевели себе крупную сумму, говорится в тексте.В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
16:31 30.12.2025
 
Россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе, пишут СМИ

Клиенты банков столкнулись с блокировками счетов после переводов самому себе

Банковская карта
Банковская карта . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.
"Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам", — цитирует издание слова директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова.
В материале также отмечается, что даже после подтверждения операции доступ не всегда открывается сразу, так как банк проводит проверку трансакций на обширный список признаков мошенничества.
С нового года этот список расширят еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как вы перевели себе крупную сумму, говорится в тексте.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.
Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
