Самозанятым разрешат оплачиваемый больничный: что для этого нужно

Самозанятым разрешат оплачиваемый больничный: что для этого нужно

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Налог на профессиональный доход (НПД, который платят самозанятые) изначально вводился как эксперимент, призванный вывести "из тени" массу работников, не платящих никаких налогов (репетиторы, арендодатели, мастера и пр.). По состоянию на 30.11.25 по данным ФНС количество плательщиков НПД достигло 15,1 миллиона человек. Востребованность механизма и успешность эксперимента очевидны: налоговая база сформирована, дополнительные доходы пополняют бюджет. Задача ФНС от второго этапа эксперимента с НПД – увеличить количество поступлений от сформированной базы плательщиков. Для достижения задачи принят ФЗ-456 от 15.12.2025, предлагающий самозанятым добровольно платить страховые взносы в размере от 30 до 50 тысяч рублей в обмен на больничные выплаты. В настоящее время самозанятые не имеют права на оплату больничного листа по временной нетрудоспособности, если не платят взносы в Социальный фонд. Пока сделать это в добровольном порядке могут лишь самозанятые со статусом ИП.ФЗ-456 дает такую возможность и тем самозанятым, у кого такого статуса нет. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Подать заявление можно будет до 30 сентября 2027 года по утвержденной форме в письменном виде, через приложение "Мой налог" или портал Госуслуг.В предстоящем году от второго этапа эксперимента бюджет СФР может дополнительно получить 262 миллиардов рублей (если половина зарегистрированных плательщиков (7,5 миллиона) выберет минимальный платеж 35 тысяч рублей). Изначально законодатель предполагал, что самозанятый – это предприниматель, ведущий небольшой бизнес на свой страх и риск. Проблемы с нетрудоспособностью он должен решать самостоятельно без участия государства. Однако, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, количество ложно "самозанятых" в последнее время резко возросло, при этом работники социально не защищены в полной мере. Новация будет интересна самозанятым, которые не имеют основного места работы, где за них платят все необходимые взносы. В этом случае они получат гарантию, что не останутся без средств к существованию в случае болезни. Вероятно, власти за время эксперимента усилят работу по выявлению схем по уходу от налогов со стороны недобросовестных работодателей, оформляющих своих работников в статусе самозанятого. После анализа итогов добровольный порядок страхования на случай нетрудоспособности могут сделать обязательным для самозанятых. Тогда многие задумаются о том, чтобы найти работу с официальным оформлением и уплатой взносов в фонды.Автор - Михаил Меркулов, к.ю.н., директор практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП

