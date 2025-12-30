https://1prime.ru/20251230/borrel-866063897.html

Борреля оштрафовали за инсайдерскую торговлю в прошлом

Борреля оштрафовали за инсайдерскую торговлю в прошлом - 30.12.2025, ПРАЙМ

Борреля оштрафовали за инсайдерскую торговлю в прошлом

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель привлекался к ответственности за инсайдерскую торговлю в прошлом, выяснило РИА Новости на... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T06:23+0300

2025-12-30T06:23+0300

2025-12-30T06:23+0300

мировая экономика

бельгия

брюссель

жозеп боррель

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866063897.jpg?1767065009

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель привлекался к ответственности за инсайдерскую торговлю в прошлом, выяснило РИА Новости на фоне расследования Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей. Согласно решению Испанской комиссии по рынку ценных бумаг от 2018 года, Боррель был оштрафован на 30 тысяч евро за инсайдерскую торговлю в ноябре 2015 года. На тот момент он занимал пост министра иностранных дел Испании. Боррель, входивший в совет директоров испанской энергетической компании Abengoa, продал ее акции в период, когда располагал непубличной информацией о резком ухудшении финансового положения компании, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Регулятор признал сделку серьезным нарушением законодательства о рынке ценных бумаг. "Наложить на господина Жозепа Борреля Фонтельеса… штраф в размере 30 тысяч евро за совершение особо серьезного правонарушения… за продажу 10 тысяч акций Abengoa, S.A. 24 ноября 2015 года при наличии у него привилегированной информации", - говорится в решении комиссии, опубликованном в ноябре 2018 года. Несмотря на штраф в 2018 году, Боррель впоследствии занял пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В настоящее время его деятельность вновь оказалась в центре внимания из-за расследования Европейской прокуратуры, которая проверяет период 2021-2022 годов, в том числе обстоятельства заключения контракта на создание Дипломатической академии ЕС с Колледжем Европы. В начале декабря сообщалось, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Обвинения им пока не предъявлены.

бельгия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бельгия, брюссель, жозеп боррель, ес