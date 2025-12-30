Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бюджет на 2025 год исполняется планово, заявил Силуанов - 30.12.2025
Бюджет на 2025 год исполняется планово, заявил Силуанов
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, которые могут внести последние дни года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня последние дни уходящего года, и мы знаем, что в последние дни наибольший объем расходов осуществляется и наибольший объем доходов, соответственно, за декабрь поступает, потому что налогоплательщики с 28-го числа каждого месяца осуществляют свои налоговые обязательства. Поэтому последние дни - самые главные, они могут внести некоторые корректировки, но мы видим, что в целом мы выходим на плановые показатели: все обязательства выполняются, мы уже неоднократно говорили, дефицит планируем тоже в рамках плановых назначений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Согласно последним данным Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-ноябре 2025 года составил 4,28 триллиона рублей, или 2% ВВП, при этом нефтегазовые доходы показали снижение на 22,4%, а ненефтегазовые выросли на 11,3%. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил в декабре президент России Владимир Путин.
11:39 30.12.2025 (обновлено: 11:57 30.12.2025)
 
Бюджет на 2025 год исполняется планово, заявил Силуанов

Силуанов: федеральный бюджет исполняется планово, несмотря на возможные корректировки

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, которые могут внести последние дни года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня последние дни уходящего года, и мы знаем, что в последние дни наибольший объем расходов осуществляется и наибольший объем доходов, соответственно, за декабрь поступает, потому что налогоплательщики с 28-го числа каждого месяца осуществляют свои налоговые обязательства. Поэтому последние дни - самые главные, они могут внести некоторые корректировки, но мы видим, что в целом мы выходим на плановые показатели: все обязательства выполняются, мы уже неоднократно говорили, дефицит планируем тоже в рамках плановых назначений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Согласно последним данным Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-ноябре 2025 года составил 4,28 триллиона рублей, или 2% ВВП, при этом нефтегазовые доходы показали снижение на 22,4%, а ненефтегазовые выросли на 11,3%.
Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил в декабре президент России Владимир Путин.
Силуанов оценил доходы федерального бюджета от НДФЛ в 2025 году
Экономика Финансы РФ Антон Силуанов Владимир Путин Минфин бюджет
 
 
