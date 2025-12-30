https://1prime.ru/20251230/byudzhet-866076408.html

Бюджет на 2025 год исполняется планово, заявил Силуанов

Бюджет на 2025 год исполняется планово, заявил Силуанов - 30.12.2025, ПРАЙМ

Бюджет на 2025 год исполняется планово, заявил Силуанов

Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, которые могут внести последние дни года, сообщил министр финансов... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T11:39+0300

2025-12-30T11:39+0300

2025-12-30T11:57+0300

экономика

финансы

рф

антон силуанов

владимир путин

минфин

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:94:2824:1682_1920x0_80_0_0_e48f48dd0daa6f41fee6e8507f762ee4.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, которые могут внести последние дни года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня последние дни уходящего года, и мы знаем, что в последние дни наибольший объем расходов осуществляется и наибольший объем доходов, соответственно, за декабрь поступает, потому что налогоплательщики с 28-го числа каждого месяца осуществляют свои налоговые обязательства. Поэтому последние дни - самые главные, они могут внести некоторые корректировки, но мы видим, что в целом мы выходим на плановые показатели: все обязательства выполняются, мы уже неоднократно говорили, дефицит планируем тоже в рамках плановых назначений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Согласно последним данным Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-ноябре 2025 года составил 4,28 триллиона рублей, или 2% ВВП, при этом нефтегазовые доходы показали снижение на 22,4%, а ненефтегазовые выросли на 11,3%. Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, на следующий год снизится до 1,6% ВВП, заявил в декабре президент России Владимир Путин.

https://1prime.ru/20251230/dokhody-866069194.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, антон силуанов, владимир путин, минфин, бюджет