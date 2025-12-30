Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251230/chalik-866094675.html
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд - 30.12.2025, ПРАЙМ
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд
Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T23:24+0300
2025-12-30T23:24+0300
происшествия
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866094322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f691bc80023e25fd1d4af498606d5421.jpg
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Чалика И.П., часть 4 статьи 160 УК РФ",- следует из данных. Первое судебное заседание должно было состояться 30 декабря, однако его отложили на середину января. Чалик находится под домашним арестом. Защита, в свою очередь, просила назначить ему запрет определенных действий. Ранее фигурант в ходе заседания сообщал, что вину не признает. По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20251230/sud-866089014.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866094322_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c27abf65b87a5f20e093170ce08b0431.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Происшествия, Бизнес, Общество
23:24 30.12.2025
 
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд

Дело бывшего замглавы Минтранса Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИгорь Чалик
Игорь Чалик - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Игорь Чалик. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Чалика И.П., часть 4 статьи 160 УК РФ",- следует из данных.
Первое судебное заседание должно было состояться 30 декабря, однако его отложили на середину января.
Чалик находится под домашним арестом. Защита, в свою очередь, просила назначить ему запрет определенных действий.
Ранее фигурант в ходе заседания сообщал, что вину не признает.
По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
Молоток судьи. - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей
Вчера, 19:00
 
ПроисшествияБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала