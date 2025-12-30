Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд

https://1prime.ru/20251230/chalik-866094675.html
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Чалика И.П., часть 4 статьи 160 УК РФ",- следует из данных. Первое судебное заседание должно было состояться 30 декабря, однако его отложили на середину января. Чалик находится под домашним арестом. Защита, в свою очередь, просила назначить ему запрет определенных действий. Ранее фигурант в ходе заседания сообщал, что вину не признает. По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
