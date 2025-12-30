https://1prime.ru/20251230/chalik-866094675.html

Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд

Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд - 30.12.2025, ПРАЙМ

Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в московский суд

Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T23:24+0300

2025-12-30T23:24+0300

2025-12-30T23:24+0300

происшествия

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866094322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f691bc80023e25fd1d4af498606d5421.jpg

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Чалика И.П., часть 4 статьи 160 УК РФ",- следует из данных. Первое судебное заседание должно было состояться 30 декабря, однако его отложили на середину января. Чалик находится под домашним арестом. Защита, в свою очередь, просила назначить ему запрет определенных действий. Ранее фигурант в ходе заседания сообщал, что вину не признает. По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20251230/sud-866089014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество