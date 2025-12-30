https://1prime.ru/20251230/dokhody-866069194.html
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году
Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
2025-12-30T09:50+0300
2025-12-30T09:50+0300
2025-12-30T09:56+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей", - сказал Силуанов в интервью "России 24". Примерно 200 миллиардов рублей бюджет в этом году получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат, добавил он.
Новости
ru-RU
