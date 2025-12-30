Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/dokhody-866069194.html
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году
Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:50+0300
2025-12-30T09:56+0300
экономика
финансы
антон силуанов
россия
минфин рф
бюджет
поступления в бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069039_0:90:2798:1664_1920x0_80_0_0_2050c73f6038cf83fc6de0458e2c290c.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей", - сказал Силуанов в интервью "России 24". Примерно 200 миллиардов рублей бюджет в этом году получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат, добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069039_66:0:2410:1758_1920x0_80_0_0_badeae5cae00a0b89c956f2cee69140f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, антон силуанов, россия, минфин рф, бюджет, поступления в бюджет
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, РОССИЯ, Минфин РФ, бюджет, поступления в бюджет
09:50 30.12.2025 (обновлено: 09:56 30.12.2025)
 
Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году

Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году в 750 млрд руб

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей", - сказал Силуанов в интервью "России 24".
Примерно 200 миллиардов рублей бюджет в этом году получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат, добавил он.
 
ЭкономикаФинансыАнтон СилуановРОССИЯМинфин РФбюджетпоступления в бюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала