https://1prime.ru/20251230/dokhody-866069194.html

Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году

Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году - 30.12.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году

Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T09:50+0300

2025-12-30T09:50+0300

2025-12-30T09:56+0300

экономика

финансы

антон силуанов

россия

минфин рф

бюджет

поступления в бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069039_0:90:2798:1664_1920x0_80_0_0_2050c73f6038cf83fc6de0458e2c290c.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году составят около 750 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей", - сказал Силуанов в интервью "России 24". Примерно 200 миллиардов рублей бюджет в этом году получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат, добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, антон силуанов, россия, минфин рф, бюджет, поступления в бюджет