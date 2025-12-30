https://1prime.ru/20251230/dom-866082837.html
Набсовет "Дом.РФ" утвердил новую стратегию развития компании
2025-12-30T14:28+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Дом.РФ" утвердил новую стратегию развития компании до 2030 года, говорится в сообщении компании. "Ключевые цели стратегии включают ввод 100 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году при участии "Дом.РФ", формирование земельных участков под застройку с градпотенциалом 40 миллионов квадратных метров, финансирование более 100 объектов инфраструктуры с помощью инфраструктурных облигаций", - указывается в нем. Кроме того, компания рассчитывает уделить внимание наращиванию объемов ипотечного кредитования и секьюритизации, развитию цифровых платформ и социальным проектам. К ним относятся восстановление объектов культурного наследия и подготовка кадров. Также в рамках стратегии планируется передача в аренду 1,1 миллиона квадратных метров жилья, добавляется в пресс-релизе.
