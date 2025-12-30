https://1prime.ru/20251230/domodedovo-866068707.html

Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово

2025-12-30T09:45+0300

2025-12-30T09:45+0300

2025-12-30T09:49+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы много работы проделали по Домодедово. В следующем году, буквально, думаю, в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион. Открытый аукцион. Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными законодательством. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы" - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

