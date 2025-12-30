https://1prime.ru/20251230/domodedovo-866068707.html
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:45+0300
2025-12-30T09:45+0300
2025-12-30T09:49+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон силуанов
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068441_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_44d3c32cb2ec7cde787fd5fbb8dcd4ce.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы много работы проделали по Домодедово. В следующем году, буквально, думаю, в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион. Открытый аукцион. Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными законодательством. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы" - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068441_222:0:2889:2000_1920x0_80_0_0_dc378c99bea11c4789dbbb3f090439e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон силуанов, аэропорт домодедово
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
Силуанов: аукцион по приватизации аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года