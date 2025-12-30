Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
2025-12-30T09:45+0300
2025-12-30T09:49+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон силуанов
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068441_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_44d3c32cb2ec7cde787fd5fbb8dcd4ce.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. &quot;Мы много работы проделали по Домодедово. В следующем году, буквально, думаю, в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион. Открытый аукцион. Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными законодательством. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы&quot; - сказал он в интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;.
бизнес, россия, рф, антон силуанов, аэропорт домодедово
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово
09:45 30.12.2025 (обновлено: 09:49 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы много работы проделали по Домодедово. В следующем году, буквально, думаю, в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион. Открытый аукцион. Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными законодательством. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы" - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
