Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий

Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий - 30.12.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий

30.12.2025

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и заместитель министра финансов Республики Белоруссия Александр Судник подписали соглашение между правительствами двух государств о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, говорится в сообщении Минфина России. "Соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, наносимых на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, а также взаимное признание маркировки таких изделий. Ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом и маркированы в одном из государств – России или Белоруссии, в случае их перемещения на территорию другого государства не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению и маркировке", - говорится в сообщении. Взаимное признание маркировки ювелирных изделий и пробирных клейм удастся обеспечить за счет интеграции информационных систем – российской ГИИС ДМДК и белорусской ИС "Электронный знак". "Создание общего рынка ювелирных изделий между Российской Федерацией и Республикой Беларусь – историческое событие. Уровень взаимного доверия, кооперации, а также интеграции наших систем контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней говорит о том, что мы можем обеспечить защиту российских и белорусских производителей и потребителей в рамках полной интеграции и взаимопроникновения товаров из наших стран", - сказал Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении. Ратификация соглашения будет способствовать сокращению для хозяйствующих субъектов времени перемещения ювелирных изделий, что принесет ощутимые результаты работы для участников ювелирного рынка государств в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Это, в свою очередь, позволит госорганам проводить согласованную и скоординированную политику при осуществлении госконтроля за обращением и перемещением драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, отмечается в сообщении министерства. "Мы проводим планомерную работу по укреплению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Подписанное соглашение формирует благоприятные условия для трансграничной торговли ювелирными изделиями. Оно будет способствовать облегчению работы субъектов хозяйствования при реализации ювелирных изделий. Реализация соглашения позволит обеспечить взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации", - сказал Судник.

