Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/dragotsennosti-866081332.html
Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий
Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий - 30.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и заместитель министра финансов Республики Белоруссия Александр Судник подписали соглашение между... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T13:45+0300
2025-12-30T13:45+0300
экономика
россия
белоруссия
алексей моисеев
минфин рф
ювелирные украшения
ювелирная отрасль
ювелирные изделия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862870559_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_a6b79295966253db6db0069e4ea5f67f.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и заместитель министра финансов Республики Белоруссия Александр Судник подписали соглашение между правительствами двух государств о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, говорится в сообщении Минфина России. "Соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, наносимых на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, а также взаимное признание маркировки таких изделий. Ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом и маркированы в одном из государств – России или Белоруссии, в случае их перемещения на территорию другого государства не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению и маркировке", - говорится в сообщении. Взаимное признание маркировки ювелирных изделий и пробирных клейм удастся обеспечить за счет интеграции информационных систем – российской ГИИС ДМДК и белорусской ИС "Электронный знак". "Создание общего рынка ювелирных изделий между Российской Федерацией и Республикой Беларусь – историческое событие. Уровень взаимного доверия, кооперации, а также интеграции наших систем контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней говорит о том, что мы можем обеспечить защиту российских и белорусских производителей и потребителей в рамках полной интеграции и взаимопроникновения товаров из наших стран", - сказал Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении. Ратификация соглашения будет способствовать сокращению для хозяйствующих субъектов времени перемещения ювелирных изделий, что принесет ощутимые результаты работы для участников ювелирного рынка государств в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Это, в свою очередь, позволит госорганам проводить согласованную и скоординированную политику при осуществлении госконтроля за обращением и перемещением драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, отмечается в сообщении министерства. "Мы проводим планомерную работу по укреплению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Подписанное соглашение формирует благоприятные условия для трансграничной торговли ювелирными изделиями. Оно будет способствовать облегчению работы субъектов хозяйствования при реализации ювелирных изделий. Реализация соглашения позволит обеспечить взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации", - сказал Судник.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862870559_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_9ec2d86af10666c22d8b12e522fc2444.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, алексей моисеев, минфин рф, ювелирные украшения, ювелирная отрасль, ювелирные изделия
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Моисеев, Минфин РФ, ювелирные украшения, ювелирная отрасль, ювелирные изделия
13:45 30.12.2025
 
Россия и Белоруссия создадут общий рынок ювелирных изделий

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании общего рынка ювелирных изделий

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЮвелирные украшения
Ювелирные украшения - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Ювелирные украшения. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и заместитель министра финансов Республики Белоруссия Александр Судник подписали соглашение между правительствами двух государств о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, говорится в сообщении Минфина России.
"Соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, наносимых на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, а также взаимное признание маркировки таких изделий. Ювелирные изделия, которые будут заклеймены пробирным клеймом и маркированы в одном из государств – России или Белоруссии, в случае их перемещения на территорию другого государства не будут подлежать обязательному дополнительному клеймению и маркировке", - говорится в сообщении.
Взаимное признание маркировки ювелирных изделий и пробирных клейм удастся обеспечить за счет интеграции информационных систем – российской ГИИС ДМДК и белорусской ИС "Электронный знак".
"Создание общего рынка ювелирных изделий между Российской Федерацией и Республикой Беларусь – историческое событие. Уровень взаимного доверия, кооперации, а также интеграции наших систем контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней говорит о том, что мы можем обеспечить защиту российских и белорусских производителей и потребителей в рамках полной интеграции и взаимопроникновения товаров из наших стран", - сказал Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении.
Ратификация соглашения будет способствовать сокращению для хозяйствующих субъектов времени перемещения ювелирных изделий, что принесет ощутимые результаты работы для участников ювелирного рынка государств в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Это, в свою очередь, позволит госорганам проводить согласованную и скоординированную политику при осуществлении госконтроля за обращением и перемещением драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, отмечается в сообщении министерства.
"Мы проводим планомерную работу по укреплению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Подписанное соглашение формирует благоприятные условия для трансграничной торговли ювелирными изделиями. Оно будет способствовать облегчению работы субъектов хозяйствования при реализации ювелирных изделий. Реализация соглашения позволит обеспечить взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации", - сказал Судник.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлексей МоисеевМинфин РФювелирные украшенияювелирная отрасльювелирные изделия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала