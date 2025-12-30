https://1prime.ru/20251230/ekonomika-866072565.html

Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Экономика России в 2025 году вырастет на 1%, дефицит бюджета будет около плановых 2,6% ВВП, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП, темпы роста. В предыдущие годы этот показатель был более 4%. Центральный банк стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику в текущем году, и, действительно, это привело к тому, что мы в плановом порядке видим замедление динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал он. По словам Силуанова, по итогам года дефицит бюджета будет в рамках плановых значений - около 2,6% ВВП. Доля нефтегазовых доходов бюджета по итогам 2025 года составит 23%, а в 2026 году уменьшится до 22%. Согласно закону о бюджете, на конец 2025 года уровень дефицита бюджета РФ ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. Как отмечал ранее в декабре в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, в 2026 году дефицит федерального бюджета снизится до 1,6% ВВП.

