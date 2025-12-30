Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году - 30.12.2025
Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году
2025-12-30T10:31+0300
2025-12-30T11:46+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
владимир путин
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Экономика России в 2025 году вырастет на 1%, дефицит бюджета будет около плановых 2,6% ВВП, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП, темпы роста. В предыдущие годы этот показатель был более 4%. Центральный банк стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику в текущем году, и, действительно, это привело к тому, что мы в плановом порядке видим замедление динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал он. По словам Силуанова, по итогам года дефицит бюджета будет в рамках плановых значений - около 2,6% ВВП. Доля нефтегазовых доходов бюджета по итогам 2025 года составит 23%, а в 2026 году уменьшится до 22%. Согласно закону о бюджете, на конец 2025 года уровень дефицита бюджета РФ ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. Как отмечал ранее в декабре в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, в 2026 году дефицит федерального бюджета снизится до 1,6% ВВП.
финансы, россия, рф, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Владимир Путин
10:31 30.12.2025 (обновлено: 11:46 30.12.2025)
 
Силуанов оценил рост российской экономики в 2025 году

Силуанов: экономика России в 2025 году вырастет на 1%, дефицит бюджета составит 2,6% ВВП

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Экономика России в 2025 году вырастет на 1%, дефицит бюджета будет около плановых 2,6% ВВП, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП, темпы роста. В предыдущие годы этот показатель был более 4%. Центральный банк стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику в текущем году, и, действительно, это привело к тому, что мы в плановом порядке видим замедление динамики экономического развития, что должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал он.
По словам Силуанова, по итогам года дефицит бюджета будет в рамках плановых значений - около 2,6% ВВП. Доля нефтегазовых доходов бюджета по итогам 2025 года составит 23%, а в 2026 году уменьшится до 22%.
Согласно закону о бюджете, на конец 2025 года уровень дефицита бюджета РФ ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП. Как отмечал ранее в декабре в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, в 2026 году дефицит федерального бюджета снизится до 1,6% ВВП.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАнтон СилуановВладимир Путин
 
 
