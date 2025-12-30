https://1prime.ru/20251230/ekspert-866063360.html

Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников

Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а также при анализе входящих вызовов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Современные браузеры, например, от "Яндекса", используют встроенные ИИ-алгоритмы для проверки сайтов на фишинг. Система за доли секунды оценивает десятки параметров: репутацию домена, структуру страницы, подозрительные формы ввода платежных данных. Если сайт выглядит опасным, пользователь получает предупреждение", - сказал Лунев. Эксперт также объяснил, как ИИ применяется для анализа входящих звонков: "Алгоритмы оценивают номер и поведение: частоту вызовов, время звонков, жалобы других пользователей. В результате человек заранее видит пометку "вероятно, мошенники" и может принять взвешенное решение". Лунев отметил, что важно не игнорировать предупреждения от браузера или пометки телефона, они являются серьезным сигналом. Конец года является "горячим" сезоном для мошенников. Они эксплуатируют типичные декабрьские сценарии: например, создают интернет-магазины с большими скидками, рассылают фишинговые письма от "служб доставки", звонят с просьбами продиктовать смс-код. "Их цель — вызвать сильную эмоцию: ажиотаж из-за "суперскидки" или панику, заставляющую действовать недостаточно обдумав ситуацию", - добавил Лунев. Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузер и приложения, потому что новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы для защиты, обученные на новых мошеннических схемах. Однако даже с использованием технологий нужно сохранять осознанность и не выключать критическое мышление - при получении предложения с невероятными скидками или тревожного сообщения стоит задавать вопрос "Зачем мне это сообщают именно так и именно сейчас?".

