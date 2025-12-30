https://1prime.ru/20251230/ekspert-866063360.html
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников - 30.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников
Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T05:56+0300
2025-12-30T05:56+0300
2025-12-30T06:10+0300
технологии
финансы
общество
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866063360.jpg?1767064215
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а также при анализе входящих вызовов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Современные браузеры, например, от "Яндекса", используют встроенные ИИ-алгоритмы для проверки сайтов на фишинг. Система за доли секунды оценивает десятки параметров: репутацию домена, структуру страницы, подозрительные формы ввода платежных данных. Если сайт выглядит опасным, пользователь получает предупреждение", - сказал Лунев. Эксперт также объяснил, как ИИ применяется для анализа входящих звонков: "Алгоритмы оценивают номер и поведение: частоту вызовов, время звонков, жалобы других пользователей. В результате человек заранее видит пометку "вероятно, мошенники" и может принять взвешенное решение". Лунев отметил, что важно не игнорировать предупреждения от браузера или пометки телефона, они являются серьезным сигналом. Конец года является "горячим" сезоном для мошенников. Они эксплуатируют типичные декабрьские сценарии: например, создают интернет-магазины с большими скидками, рассылают фишинговые письма от "служб доставки", звонят с просьбами продиктовать смс-код. "Их цель — вызвать сильную эмоцию: ажиотаж из-за "суперскидки" или панику, заставляющую действовать недостаточно обдумав ситуацию", - добавил Лунев. Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузер и приложения, потому что новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы для защиты, обученные на новых мошеннических схемах. Однако даже с использованием технологий нужно сохранять осознанность и не выключать критическое мышление - при получении предложения с невероятными скидками или тревожного сообщения стоит задавать вопрос "Зачем мне это сообщают именно так и именно сейчас?".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, общество , яндекс
Технологии, Финансы, Общество , Яндекс
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников
РИА Новости: ИИ-алгоритмы помогают вычислить фишинги проанализировать звонки
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а также при анализе входящих вызовов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Современные браузеры, например, от "Яндекса", используют встроенные ИИ-алгоритмы для проверки сайтов на фишинг. Система за доли секунды оценивает десятки параметров: репутацию домена, структуру страницы, подозрительные формы ввода платежных данных. Если сайт выглядит опасным, пользователь получает предупреждение", - сказал Лунев.
Эксперт также объяснил, как ИИ применяется для анализа входящих звонков: "Алгоритмы оценивают номер и поведение: частоту вызовов, время звонков, жалобы других пользователей. В результате человек заранее видит пометку "вероятно, мошенники" и может принять взвешенное решение". Лунев отметил, что важно не игнорировать предупреждения от браузера или пометки телефона, они являются серьезным сигналом.
Конец года является "горячим" сезоном для мошенников. Они эксплуатируют типичные декабрьские сценарии: например, создают интернет-магазины с большими скидками, рассылают фишинговые письма от "служб доставки", звонят с просьбами продиктовать смс-код. "Их цель — вызвать сильную эмоцию: ажиотаж из-за "суперскидки" или панику, заставляющую действовать недостаточно обдумав ситуацию", - добавил Лунев.
Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузер и приложения, потому что новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы для защиты, обученные на новых мошеннических схемах. Однако даже с использованием технологий нужно сохранять осознанность и не выключать критическое мышление - при получении предложения с невероятными скидками или тревожного сообщения стоит задавать вопрос "Зачем мне это сообщают именно так и именно сейчас?".