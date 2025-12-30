Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/ekspert-866063360.html
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников - 30.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников
Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T05:56+0300
2025-12-30T06:10+0300
технологии
финансы
общество
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866063360.jpg?1767064215
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а также при анализе входящих вызовов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Современные браузеры, например, от "Яндекса", используют встроенные ИИ-алгоритмы для проверки сайтов на фишинг. Система за доли секунды оценивает десятки параметров: репутацию домена, структуру страницы, подозрительные формы ввода платежных данных. Если сайт выглядит опасным, пользователь получает предупреждение", - сказал Лунев. Эксперт также объяснил, как ИИ применяется для анализа входящих звонков: "Алгоритмы оценивают номер и поведение: частоту вызовов, время звонков, жалобы других пользователей. В результате человек заранее видит пометку "вероятно, мошенники" и может принять взвешенное решение". Лунев отметил, что важно не игнорировать предупреждения от браузера или пометки телефона, они являются серьезным сигналом. Конец года является "горячим" сезоном для мошенников. Они эксплуатируют типичные декабрьские сценарии: например, создают интернет-магазины с большими скидками, рассылают фишинговые письма от "служб доставки", звонят с просьбами продиктовать смс-код. "Их цель — вызвать сильную эмоцию: ажиотаж из-за "суперскидки" или панику, заставляющую действовать недостаточно обдумав ситуацию", - добавил Лунев. Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузер и приложения, потому что новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы для защиты, обученные на новых мошеннических схемах. Однако даже с использованием технологий нужно сохранять осознанность и не выключать критическое мышление - при получении предложения с невероятными скидками или тревожного сообщения стоит задавать вопрос "Зачем мне это сообщают именно так и именно сейчас?".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, общество , яндекс
Технологии, Финансы, Общество , Яндекс
05:56 30.12.2025 (обновлено: 06:10 30.12.2025)
 
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников

РИА Новости: ИИ-алгоритмы помогают вычислить фишинги проанализировать звонки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволяет защитить пользователей от мошенников - такие инструменты применяются в современных браузерах для проверки сайтов на фишинг, а также при анализе входящих вызовов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Современные браузеры, например, от "Яндекса", используют встроенные ИИ-алгоритмы для проверки сайтов на фишинг. Система за доли секунды оценивает десятки параметров: репутацию домена, структуру страницы, подозрительные формы ввода платежных данных. Если сайт выглядит опасным, пользователь получает предупреждение", - сказал Лунев.
Эксперт также объяснил, как ИИ применяется для анализа входящих звонков: "Алгоритмы оценивают номер и поведение: частоту вызовов, время звонков, жалобы других пользователей. В результате человек заранее видит пометку "вероятно, мошенники" и может принять взвешенное решение". Лунев отметил, что важно не игнорировать предупреждения от браузера или пометки телефона, они являются серьезным сигналом.
Конец года является "горячим" сезоном для мошенников. Они эксплуатируют типичные декабрьские сценарии: например, создают интернет-магазины с большими скидками, рассылают фишинговые письма от "служб доставки", звонят с просьбами продиктовать смс-код. "Их цель — вызвать сильную эмоцию: ажиотаж из-за "суперскидки" или панику, заставляющую действовать недостаточно обдумав ситуацию", - добавил Лунев.
Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузер и приложения, потому что новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы для защиты, обученные на новых мошеннических схемах. Однако даже с использованием технологий нужно сохранять осознанность и не выключать критическое мышление - при получении предложения с невероятными скидками или тревожного сообщения стоит задавать вопрос "Зачем мне это сообщают именно так и именно сейчас?".
 
ТехнологииФинансыОбществоЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала